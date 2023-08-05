Какое условие поставила Сара Джессика Паркер перед съемками в "Сексе в большом городе"

Закулисье культового сериала «Секс в Большом городе» хранит в себе много секретов. Например, мало кто знает, что главная звезда и исполнительница роли Кэри Брэдшоу могла бы не появиться в сериале, если бы его создатели не согласились на его условие. Об этом расскажет «Рамблер».

© Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Известно, что Сара Джессика Паркер долго раздумывала о том, согласиться ей на съемке в сериале — никто не знал станет ли он культовым или окажется пошлой мыльной оперой.

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Менеджер Паркер долго уговаривал молодую актрису попробовать себя в роли Кэри и когда она все же прочитала сценарий и решила принять предложение, у нее появилось одно условие. Паркер сказала, что не будет сниматься в откровенных сценах с «обнаженкой».

Действительно… у каждой из главных героинь сериала такие сцены были, а у Кэрри нет! Подробности такого решения звезды были неизвестны, но спустя десятилетия Паркер рассказала, почему избегала наготы.

Детали она раскрыла на радиошоу Говарда Стерна. По ее словам создатель сериала Даррен Стар рассказывал, что писал сценарий по книге Кэндис Бушнел специально под Сару Джессику. При этом зная изюминку сериала, актриса понимала что, скорее всего, обнаженные сцены будут.

"Я посчитала, что сценарий был действительно интересным, захватывающим, особенным и свежим, и я никогда не видела ничего подобного.

Единственное, что я сказала Даррену, что меня беспокоило, что я просто не чувствовала себя комфортно обнаженной и я подозревала, что такие сцены могут быть частью сериала» .

Тем не менее, Паркер рассказала, что Стар не давил на нее, чтобы она снимала какие-либо обнаженные сцены.

"Он сказал: "Тогда не делайте этого... у нас будут другие актеры, если они будут чувствовать себя комфортно, они сделают это, но вам не нужно", — вспоминала она.

При этом Паркер объяснила, что ее решение не связано с вопросами нравственности. Оказалось, что звезда "просто никогда не чувствовала себя комфортно" в таких сценах.

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