3 сериала, которые не дадут вам спать

Хороший сериал может поднять настроение, отвлечь от проблем или наоборот о чем-то задуматься, а иногда и полностью изменить свою жизнь.

© Кадр из сериала "Озарк"

Когда вам хочется полностью погрузиться в атмосферу какой-то качественной истории, ищите хороший детективный сериал. "Рамблер" расскажет о трех сериалах, которые точно не дадут вам спать.

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Почему криминальный детектив стал одним из самых распространенных и любимых жанров телесериалов? Человеку свойственно интересоваться преступным поведением и хотеть поскорее узнать «кто», «что» и «где» натворил. Люди не могут успокоиться, пока не найдут разгадки и жадно глотают серии одну за одной.

Убийство на пляже

Кадр из сериала "Убийство на пляже"

Хотя "Убийство на пляже" шел всего три сезона, их было достаточно, чтобы доказать его ценность как одного из лучших криминальных драматических сериалов 21 века. История рассказывает о расследовании убийства 11-летнего Дэнни Латимера (Оскар Макнамара), которым руководят детективы Алека Харди (Дэвид Теннант) и Элли Миллер (Оливия Колман).

Сериалу удалось превратить то, что кажется обычной сюжетной линией, во что-то более существенное, необычное. Он смог связать все: повседневную борьбу полицейских детективов и их несовершенство, горе потери любимого человека и неизбежность преданного доверия.

Ганнибал

"Ганнибал" был назван одним из величайших, но самых недооцененных сериалов всех времен. Сложная динамика между криминальным профилировщиком Уиллом Грэмом (Хью Дэнси) и психотерапевтом Ганнибалом Лектером (Мадс Миккельсен) составляет прочную основу для сериала.

Разработчик шоу Брайан Фуллер и съемочная группа успешно интерпретировали Ганнибала с невероятной игрой актеров. "Ганнибал" — одна из лучших версий этой истории, которая была номинирована и получила награды от премий "Эмми", "Сатурн" и "Выбор критиков", укрепив свой статус одного из лучших криминальных телешоу всех времен.

Да и только взгляните на Мадса Микельсона — этот датский харизматичный актер просто создан для детективов, криминальных драм и прочих "темных" жанров!

Озарк

Кадр из сериала "Озарк"

"Озарк" быстро стал одним из самых известных телесериалов в жанре криминальной драмы, заработав 45 номинаций на премию "Эмми". По сюжету Марти и Венди с детьми вынуждены переехать из Чикаго в курортный городок Озарк из-за проблем с наркокартелем. Дело в том, что Марти отмывал деньги мексиканского наркобарона и оказался должен крупную сумму, так как партнеры Марти похитили деньги картеля, и чтобы выжить Марти придется самому их возвращать.