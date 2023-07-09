У сериала "Кости" может появиться продолжение

Создатель сериала "Кости" Харт Хэнсон не против вернуться к работе над проектом. Об этом он рассказал Variety .

Тем не менее есть юридические сложности. Сериал выходил на Fox, но студию и телеканал выкупила компания Disney. По словам создателя проекта, нужно подключить большое количество агентов и юристов, чтобы разобраться, кому будут принадлежать права на шоу и где может выходить его продолжение.