У сериала "Кости" может появиться продолжение
Создатель сериала "Кости" Харт Хэнсон не против вернуться к работе над проектом. Об этом он рассказал Variety.
По словам Хэнсона, команда сериала поддерживает контакт друг с другом. Ее участники периодически ностальгируют и обсуждают возможный перезапуск или продолжение.
Тем не менее есть юридические сложности. Сериал выходил на Fox, но студию и телеканал выкупила компания Disney. По словам создателя проекта, нужно подключить большое количество агентов и юристов, чтобы разобраться, кому будут принадлежать права на шоу и где может выходить его продолжение.
Сериал "Кости" шел 12 лет, начиная с 2005 года. Его сюжет был посвящен агенту ФБР Сили Буту, которому помогала раскрывать преступления доктор-антрополог Темперанс Бреннан.
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