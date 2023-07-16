Три российские адаптации зарубежных сериалов, получившие бешеную популярность

В двухтысячные годы в России активно начали снимать адаптации зарубежных сериалов. Некоторые ремейки стали настолько популярны, что затмили оригиналы. "Рамблер" расскажет о таких проектах.

© Кадр из сериала "Интерны"

Не родись красивой

Кадр из фильма "Не родись красивой"

Российский сериал про скромную забавную девушку Катю Пушкареву когда-то имел бешеную популярность в стране. Вся Россия ждала преображения из дурнушки в красавицу и наблюдала за отношениями стеснительной Кати с обаятельным боссом Андреем Ждановым. Саундрек к сериалу стал просто гимном женщин, которые стремятся сохранить свою индивидуальность, "не смотреть по сторонам и оставаться самой собой".

Но идея сериала не принадлежит российским создателям. Это была адаптация самой популярной колумбийской мыльной оперы Yo soy Betty, la fea («Я — Бетти, дурнушка»). Оригинал находится в книге рекордов Гиннеса как самая успешная теленовелла в истории - ее показывали в 180 странах. При этом на «Бетти» было снято 28 адаптаций по всему миру.

Счастливы вместе

Сериал о жизни харизматичного продавца обуви Геннадия Букина, и его веселой семьи на самом деле является адаптацией американского ситкома конца 80-90-х годов. Оригинал рассказывал о продавце женской обуви Эла Банди и его семейных перипетиях и назывался в дословном переводе "Женаты… с детьми".

Сериал много раз номинировался на "Эмми" и "Золотой глобус", а в российской адаптации он получил бешеную популярность. Актеры, сыгравшие в "Счастливы вместе" стали звездами, и даже спустя много лет зрители помнят Гену Букина и других героев ситкома.

Интерны

Кадр из сериала "Интерны"

Главный российский сериал о работниках медицины на самом деле стал адаптациях суперпопулярного американского сериала "Клиника". В оригинале Джон Дориан поступает в больницу на работу интерном, попадает в нелепые ситуации и забавно комментирует их.