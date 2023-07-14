Сериал "Счастливы вместе" вызвал оживленные дискуссии после объявления о его перезапуске под новым названием "Букины". Главный актер, Александр Якин, вернется к своей роли в сериале, о чем он сообщил в своих соцсетях.

Прошло уже много времени с момента окончания съемок "Счастливы вместе", и Якин занимался другими проектами. Теперь он согласился принять участие в работе над сериалом "Букины". Малоизвестно о деталях, но фанаты ожидают интересных сюжетных поворотов и забавных моментов.

"Интересно в этом поучаствовать, что из этого получится. Ведь мы другие, время другое и формат сериала будет уже другим", — признался артист.

Кроме Якина, также вернутся Виктор Логинов, Дарья Сагалова и Наталья Бочкарева. Хотя ранее они высказывали сомнения относительно своего участия в проекте.