Звезда "Счастливы вместе" рассказала о новом сезоне сериала

Актриса Дарья Сагалова рассказала о съемках нового сезона сериала "Счастливы вместе", в котором она играет Свету Букину. Об этом пишет "ФедералПресс".

По словам актрисы, ей было очень интересно вновь окунуться в эту атмосферу. Зрителям, как считает Сагалова, тоже будет приятно вернуться в прошлое.

"Поколение выросло, и восприятие может быть иным. Но всегда возвращение в доброе прошлое приносит положительные эмоции", - сказала актриса.

Она добавила, что прошло много времени, и ее героиня изменилась. "Секрет Светы" зрители увидят скоро на экране.

На вопрос, чем сейчас занимается актриса, она ответила, что выходит из декрета после рождения трех дочек. Кроме того, она принимает предложения играть в театре, кино и ток-шоу.