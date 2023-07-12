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Звезда "Счастливы вместе" Дарья Сагалова рассказала о новом сезоне сериала

Актриса Дарья Сагалова рассказала о съемках нового сезона сериала "Счастливы вместе", в котором она играет Свету Букину. Об этом пишет "ФедералПресс".

Звезда "Счастливы вместе" рассказала о новом сезоне сериала
© globallookpress.com

По словам актрисы, ей было очень интересно вновь окунуться в эту атмосферу. Зрителям, как считает Сагалова, тоже будет приятно вернуться в прошлое.

"Поколение выросло, и восприятие может быть иным. Но всегда возвращение в доброе прошлое приносит положительные эмоции", - сказала актриса.

Она добавила, что прошло много времени, и ее героиня изменилась. "Секрет Светы" зрители увидят скоро на экране.

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На вопрос, чем сейчас занимается актриса, она ответила, что выходит из декрета после рождения трех дочек. Кроме того, она принимает предложения играть в театре, кино и ток-шоу.

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