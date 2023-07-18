Фильмы и сериалы про детский лагерь

Летний лагерь, дружба, первая любовь… Отличная возможность отдохнуть и забыть о городской суете на 21 день. Лагерь меняет людей. Дети возвращаются совсем другими: осознанными, замотивированными, первое время даже соблюдают режим и обязательно заправляют кровать по утрам.

© Кадр из фильма «Артек. Большое путешествие»

Вспомнили себя, захотелось обратно в детство? Не беда, есть отличная возможность окунуться в эту атмосферу — посмотреть подборку фильмов и сериалов про лагерь от “Рамблер” и выбрать что-то по душе.

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«Пищеблок», сериал, 2021 год.

СССР, вся страна следит за Олимпиадой-80. В это время в лагере «Буревестник» происходят странные события: дети исчезают странным образом, а потом возвращаются совсем другими.

Вожатые ничего не замечают, они живут своей жизнью и увлечены друг другом, а руководство лагеря по привычной нам схеме делает вид, что так и должно быть, ничего криминального не происходит.

Что на самом деле происходит в «Буревестнике» приходится мальчику Валерке и вожатому Игорю. Остался ли в лагере кто-то из обычных людей — неизвестно, эту тайну предстоит разгадать этим двоим.

Сериал снять по одноименному роману Алексея Иванова «Пищеблок».

«Юность», сериал, 2023 год.

Режиссер: Александр Потапов, Руслан Данилевич, жанр: комедия.

Известный блогер Alex Go вынужден отправиться в детский лагерь на исправительные работы. Чтобы спасти свою карьеру и прибыльные контракты, он становится вожатым в «Юности». Его главная задача — найти Митю Липкина, которого он обидел и извиниться, сняв ролик для своего канала.

Казалось бы, что общего между блогером и самым обычным лагерем? Но точки соприкосновения всё же нашлись. Какие, смотрите в новом сериале.

«Артек. Большое путешествие», фильм, 2021 год.