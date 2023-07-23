Лучший мини-сериал для невероятного эстетического наслаждения
Британский мини-сериал из 4 серий «Предшественница» (The Girl Before) станет отличным выбором для того, чтобы насладиться красивым визуальным рядом. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Британский триллер из четырех серий рассказывает об умном дизайнерском доме, который построил владелец-архитектор Эдвард Монкфорд создал минималистический дом мечты похожий на художественную галерею.
Монкфорд, явно являющийся психопатом, предлагает дом в аренду со скидкой, но взамен жильцы должны соблюдать сотни правил: никаких книг, никакого ремонта, никаких журналов, никаких подставок. Кроме того, дом «автоматизирован», то есть всем можно управлять извне, используя данные, собранные внешними датчиками. Звучит это жутко, но недостатка в арендаторах нет. Монкфорд особенно внимательно относится к тому, кого он выбирает. Одной девушке удается все-таки получить этот непростой дом в аренду. Ее зовут Джейн.
Переехав, она обнаруживает, что предыдущий жилец, Эмма, загадочно умерла в этом доме, и начинает задаваться вопросом, не будет ли ее собственная история повторением судьбы Эммы. По мере того, как поворот за поворотом сюжет застает зрителя врасплох, прошлое Эммы и настоящее Джейн неразрывно переплетаются.
«Предшественница» была адаптирована автором Дж. П. Делани из его одноименного бестселлера 2018 года. В некоторых моментах картина выглядит удивительно зловеще. Дом действительно ужасно пугает своими идеальными гладкими поверхностями.
При этом картина показывает события в определенное время и в момент за три года до этого — такая двойная структура повествования создает ощущение дурного предчувствия и повторения истории. Это достигается ценой подрыва некоторого драматического напряжения — каждый раз, когда нарастает клаустрофобия, нас отбрасывает в другую временную шкалу.
Возможно, из-за того, что дом является одной из ключевых фигур шоу, иногда все кажется немного статичным. Режиссер Лиза Брюльманн, снявшая «Убивая Еву», показывает, что люди не так уж сильно отличаются от зданий. А здание здесь очень стильное, невероятно визуально привлекательное, но загадочное и сложное.
«Это было невероятно стильно, блестяще отыграно, безупречно отредактировано. Вся картина просто выглядела элегантно. Даже если что-то в мини-сериале будет не по душе, то вы совершенно точно получите эстетическое наслаждение!», — комментирует одна из зрительниц.