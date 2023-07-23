Лучший мини-сериал для невероятного эстетического наслаждения

Британский мини-сериал из 4 серий «Предшественница» (The Girl Before) станет отличным выбором для того, чтобы насладиться красивым визуальным рядом. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

© Кадр из сериала "Предшественница"

Британский триллер из четырех серий рассказывает об умном дизайнерском доме, который построил владелец-архитектор Эдвард Монкфорд создал минималистический дом мечты похожий на художественную галерею.

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Монкфорд, явно являющийся психопатом, предлагает дом в аренду со скидкой, но взамен жильцы должны соблюдать сотни правил: никаких книг, никакого ремонта, никаких журналов, никаких подставок. Кроме того, дом «автоматизирован», то есть всем можно управлять извне, используя данные, собранные внешними датчиками. Звучит это жутко, но недостатка в арендаторах нет. Монкфорд особенно внимательно относится к тому, кого он выбирает. Одной девушке удается все-таки получить этот непростой дом в аренду. Ее зовут Джейн.

Кадр из сериала

Переехав, она обнаруживает, что предыдущий жилец, Эмма, загадочно умерла в этом доме, и начинает задаваться вопросом, не будет ли ее собственная история повторением судьбы Эммы. По мере того, как поворот за поворотом сюжет застает зрителя врасплох, прошлое Эммы и настоящее Джейн неразрывно переплетаются.

«Предшественница» была адаптирована автором Дж. П. Делани из его одноименного бестселлера 2018 года. В некоторых моментах картина выглядит удивительно зловеще. Дом действительно ужасно пугает своими идеальными гладкими поверхностями.

При этом картина показывает события в определенное время и в момент за три года до этого — такая двойная структура повествования создает ощущение дурного предчувствия и повторения истории. Это достигается ценой подрыва некоторого драматического напряжения — каждый раз, когда нарастает клаустрофобия, нас отбрасывает в другую временную шкалу.

Кадр из сериала "Предшественница"

Возможно, из-за того, что дом является одной из ключевых фигур шоу, иногда все кажется немного статичным. Режиссер Лиза Брюльманн, снявшая «Убивая Еву», показывает, что люди не так уж сильно отличаются от зданий. А здание здесь очень стильное, невероятно визуально привлекательное, но загадочное и сложное.