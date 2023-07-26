У сериала "Альф" появится продолжение

Фанаты известного комедийного сериала 80-х годов под названием "Альф" смогут насладиться его продолжением. Об этом владелец телеканала Maximum Effort и по совместительству известный американский актер Райан Рейнольдс сообщил в своем личном блоге.

"Вот это да! Иметь собственный канал означает заниматься такими интересными вещами, как снимать новые серии "Альфа" , – так подписал пост с радостным известием звезда "Дэдпула".

На данный момент не известно, когда можно будет посмотреть новые эпизоды культового ситкома. Судя по восхищенным комментариям пользователей, желающих много. Сам актер также питает исключительно теплые чувства к сериалу.