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Райан Рейнольдс снимает новые эпизоды сериала "Альф"

Фанаты известного комедийного сериала 80-х годов под названием "Альф" смогут насладиться его продолжением. Об этом владелец телеканала Maximum Effort и по совместительству известный американский актер Райан Рейнольдс сообщил в своем личном блоге.

У сериала "Альф" появится продолжение
© Кадр из сериала "Альф"

"Вот это да! Иметь собственный канал означает заниматься такими интересными вещами, как снимать новые серии "Альфа", – так подписал пост с радостным известием звезда "Дэдпула".

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На данный момент не известно, когда можно будет посмотреть новые эпизоды культового ситкома. Судя по восхищенным комментариям пользователей, желающих много. Сам актер также питает исключительно теплые чувства к сериалу.

Ранее сообщалось о возобновлении съемок сериала "Универ".

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