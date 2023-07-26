К забастовке сценаристов в Голливуде добавилась еще и забастовка актеров. Сотрудники киноиндустрии вышли на улицы с требованием поднять зарплату и отрегулировать использование искусственного интеллекта в кино.

Пока что крупные киностудии не хотят соглашаться на то, о чем просят сценаристы и актеры. Забастовку называют крупнейшей за последние 63 года. Еще весной после начала забастовки сценаристов кинокомпании отложили релиз некоторых проектов, теперь приостановлены съемки других фильмов и сериалов. О том, какие сериалы отложили из-за забастовки актеров, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

“Эмили в Париже”

В конце лета-начале осени планировалось начать съемки четвертого сезона сериала. Съемочная группа и актеры планировали полет в столицу Франции. Забастовка сценаристов отодвинула начало съемок до октября. Теперь из-за того, что актеры присоединились к забастовке, премьеру отложили еще дальше.

Сериал “Эмили в Париже” рассказывает про американку, которая приезжает во Францию по работе. Она должна понять менталитет местных жителей для того, чтобы успешно продвинуться в карьере. Однако вместе с работой на новом месте она находит друзей, а также новую любовь.

“Чужой”

Сериал должен был стать адаптацией известной франшизы. За работу над ним взялись Ной Хоули и Ридли Скотт. Впервые проект анонсировали в 2020 году, работать над ним начали в 2022 году. Планировалось начать съемки в 2023, но из-за забастовки сценаристов их отложили на осень. Теперь студии в Таиланде и арендованное оборудование будет простаивать, так как ключевые актеры сериала присоединились к забастовке.

Сюжет сериала должен развернуться на Земле в 2090-х годах, еще до времени, показанном в первой части фильма. Известно, что действие должно было происходить не в одной локации, а в нескольких, а также то, что на экране из старых персонажей появится только ксеноморф.

“Белый лотос”

На островах в Таиланде планируется снимать еще один популярный сериал “Белый лотос”. Пока что подробности съемок неизвестны, но планировалось начать их осенью. Один из актеров сериала рассказал, что дату сбора съемочной группы отменили. О приостановке работы над проектом заявил сценарист Майк Уайт. Он заявил актерам, что не хочет быть исключенным из гильдии, поэтому отложил начало съемок. Из-за этого подвинется дата релиза — пока она остается неизвестной.