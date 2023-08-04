Что смотреть в августе: 5 главных сериалов месяца

Август готовит для киноманов сразу несколько интересных сериальных новинок.

© Кадр из сериала "Обезболивающее"

Если вы из тех, кому наскучили старые сериалы, присмотритесь к новым проектам.

Видео дня

Подробнее о сериалах, на которые стоит обратить внимание в этом месяце – в материале "Рамблера".

"Потерянные цветы Элис Харт", 4 августа

Кадр из сериала "Потерянные цветы Элис Харт"

Элис приезжает на цветочную ферму своей бабушки после смерти родителей в пожаре. Девушка подавлена и не знает, чего ждать от будущего. Чем больше времени она проводит в доме, тем более мрачные семейные тайны открываются для нее.

Главные роли в картине исполнили Сигурни Уивер и Ашер Кедди. В основу картины легла одноименная книга Холли Ринглэнд.

"Обезболивающее", 10 августа

Кадр из сериала "Обезболивающее"

Криминальная драма повествует об опиоидной эпидемии в США, которая разразилась в середине 1990-х. В центре сюжета фармацевтическая компания Purdue Pharma, которая решила утаить информацию о том, насколько сильное привыкание вызывает один из их обезболивающих препаратов.

В картине засветилось сразу несколько звезд: здесь и Узо Адуба, известная по роли в сериале "Оранжевый – хит сезона", и Мэттью Бродерик, и Тейлор Китч.

"Асока", 23 августа

Кадр из сериала "Асока"

Сериал из вселенной "Звездных войн", события которого происходят после второго сезона "Мандалорца". Новый проект расскажет историю Асоки Тано – джедая и бывшего падавана Энакина Скайуокера. Героиня охотится за адмиралом Трауном, чтобы найти пропавшего джедая Эзру Бриджера.

"Кто такая Эрин Картер", 24 августа

Кадр из сериала "Кто такая Эрин Картер"

Проект повествует о жизни британки в Барселоне. Девушка живет благополучно и не знает бед, но лишь до тех пор, пока в ходе вооруженного ограбления в супермаркете не раскрывается одна из ее темных тайн. Теперь героине предстоит разобраться со своим таинственным прошлым раз и навсегда.

"Убийство на краю света", 29 августа

Кадр из сериала "Убийство на краю света"