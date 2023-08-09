В России снимут ответ "Оппенгеймеру"
В России начали снимать сериал "Берлинская жара", который уже назвали ответом "Оппенгеймеру". Об этом сообщает "Российская газета".
Сюжет сериала основан на одноименном романе Дмитрия Полякова-Катина. В нем будет раскрыта история о противостоянии разведок разных стран в попытке узнать информацию об урановой программе Германии. Также зрителям расскажут о том, как в СССР физики работали над своим проектом бомбы.
"По духу мы создадим современное, зрелищное и захватывающее кино", — прокомментировал съемки продюсер Дмитрий Пристансков.
В главных ролях снялись Гела Месхи, Алексей Филимонов, Кирилл Кяро, Анна Пескова и другие. Режиссером проекта выступил Евгений Лаврентьев. Съемки сериала уже начались в Санкт-Петербурге, премьера запланирована на 2024 год.
Ранее сообщалось, что "Оппенгеймер" вошел в список 30 лучших фильмов на iMDB.