В России снимут ответ "Оппенгеймеру"

В России начали снимать сериал "Берлинская жара", который уже назвали ответом "Оппенгеймеру". Об этом сообщает "Российская газета".

Сюжет сериала основан на одноименном романе Дмитрия Полякова-Катина. В нем будет раскрыта история о противостоянии разведок разных стран в попытке узнать информацию об урановой программе Германии. Также зрителям расскажут о том, как в СССР физики работали над своим проектом бомбы.