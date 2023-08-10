5 непопулярных сериалов, которые затягивают с первых минут

Каждый месяц появляется все больше новых сериалов и уследить за всеми новинками бывает попросту невозможно. Какие-то проекты вызывают массовый интерес еще задолго до премьеры, а какие-то даже после нее остаются в стороне.

© Кадр из сериала "В лучшем мире"

Однако качество сериала отнюдь не всегда зависит от его популярности.

Видео дня

Подробнее о малоизвестных сериалах, которые затягивают с первой минуты – в материале "Рамблера".

В лучшем мире, 2016

Кадр из сериала "В лучшем мире"

В центре сюжета Элеонора, которая после смерти попадает в рай. Рай оказывается удивительным местом, где нет похмелья после вина, мат заменяется смешными эвфемизмами, а все жители настоящие святоши. Вот только героиня попала в рай по ошибке, но об этом знает лишь она.

Фэнтезийная драма была дважды номинирована на "Золотой глобус". Главную роль в сериале исполнила Кристен Белл.

"Миниатюрист", 2017

Кадр из сериала "Миниатюрист"

Действие сериала разворачивается в Амстердаме XVII века. Супруга богатого и уважаемого человека Нелла получает в подарок от мужа миниатюрную копию особняка мужа и всех его обитателей. Вскоре с Неллой начинают происходить странные события: она выясняет, что игрушечный дом живет своей жизнью, а семья ее мужа скрывает множество чудовищных секретов.

"Медведь", 2022

Джереми Аллен-Уайт, славу которому принесла популярная драма "Бесстыжие", исполнил главную роль в картине про юного шеф-повара. Поработав в мире высокой кухни, герой должен вернуться на родину в Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан по продаже сандвичей. Однако повару постоянно вставляют палки в колеса: сотрудники кафе не хотят принимать нововведения, дядя требует вернуть долг, а заведение едва проходит проверки.

"Голяк", 2019

Кадр из сериала "Голяк"

Уроженец английской глубинки Винни вместе с друзьями промышляет мелким мошенничеством, которое приносит компании пусть и небольшой, но стабильный доход. Однако размеренная жизнь банды начинает рушиться после того, как герои переходят дорогу местному криминальному авторитету.

"Холистическое детективное агентство Дирка Джентли", 2016

Кадр из сериала "Холистическое детективное агентство Дирка Джентли"