5 непопулярных сериалов, которые затягивают с первых минут
Каждый месяц появляется все больше новых сериалов и уследить за всеми новинками бывает попросту невозможно. Какие-то проекты вызывают массовый интерес еще задолго до премьеры, а какие-то даже после нее остаются в стороне.
Однако качество сериала отнюдь не всегда зависит от его популярности.
Подробнее о малоизвестных сериалах, которые затягивают с первой минуты – в материале "Рамблера".
В лучшем мире, 2016
В центре сюжета Элеонора, которая после смерти попадает в рай. Рай оказывается удивительным местом, где нет похмелья после вина, мат заменяется смешными эвфемизмами, а все жители настоящие святоши. Вот только героиня попала в рай по ошибке, но об этом знает лишь она.
Фэнтезийная драма была дважды номинирована на "Золотой глобус". Главную роль в сериале исполнила Кристен Белл.
"Миниатюрист", 2017
Действие сериала разворачивается в Амстердаме XVII века. Супруга богатого и уважаемого человека Нелла получает в подарок от мужа миниатюрную копию особняка мужа и всех его обитателей. Вскоре с Неллой начинают происходить странные события: она выясняет, что игрушечный дом живет своей жизнью, а семья ее мужа скрывает множество чудовищных секретов.
"Медведь", 2022
Джереми Аллен-Уайт, славу которому принесла популярная драма "Бесстыжие", исполнил главную роль в картине про юного шеф-повара. Поработав в мире высокой кухни, герой должен вернуться на родину в Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан по продаже сандвичей. Однако повару постоянно вставляют палки в колеса: сотрудники кафе не хотят принимать нововведения, дядя требует вернуть долг, а заведение едва проходит проверки.
"Голяк", 2019
Уроженец английской глубинки Винни вместе с друзьями промышляет мелким мошенничеством, которое приносит компании пусть и небольшой, но стабильный доход. Однако размеренная жизнь банды начинает рушиться после того, как герои переходят дорогу местному криминальному авторитету.
"Холистическое детективное агентство Дирка Джентли", 2016
Сериал повествует о приключениях сумасбродного детектива Дирка и его напарника Тодда Бротцмана, который присоединился к Джентли отнюдь не по своей воле. Вместе герои расследуют необычные мистические дела.