Российские сериалы 2023 года, за которые не стыдно

Российский кинематограф продолжает развиваться не только на больших экранах. Стриминговые сервисы трудятся на постоянной основе и выпускают сериалы, которые становятся хитами. Здесь можно найти и биографические проекты про маньяков, фэнтези, мистику и иронию над современным обществом.

© Кадр из сериала "Фишер"

О том, что лучше всего смотреть в 2023 году на российских стриминговых сервисах, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

“Фишер”

В начале 2023 года состоялась премьера сериала, сюжет которого основан на реальных событиях. Он рассказывает о московском серийном убийце Фишере, который совершал преступления в период с 1986 по 1992 годы. Однако это — не просто история маньяка, в сериале нам показывают его биографию через призму других людей, причастных к истории преступлений: свидетелей, пострадавших и полиции.

Главные герои — трое следователей. У каждого из них есть свои мотивы раскрытия преступления. Они стремятся завершить расследование, но их личные дела мешают ходу дела. О том как самые незначительные, на первый взгляд, вещи влияют на судьбу людей, и рассказывает этот проект.

“Библиотекарь”

Кадр из сериала "Библиотекарь"

Сериал создан по одноименному роману Михаила Елизарова. Получился нехарактерный для российского кинематографа проект в стиле фэнтези. Сюжет рассказывает историю мужчины по имени Алексей Вязенцев. Он мечтает стать актером и переехать в США, но ему не дают визу. Теперь он вынужден искать деньги для подтверждения своего дохода. Неожиданно умирает его отец, с которым он не общался с детства и главный герой приезжает продавать его квартиру.

Неожиданно он узнает о другой стороне жизни своего отца. Он состоял в тайном сообществе библиотекарей и читал магические книги. Теперь самому Алексею придется стать частью его закрытой жизни и продолжить дело отца.

“Король и Шут”

Кадр из сериала "Король и Шут"

Этот сериал получил самые восторженные отзывы критиков благодаря работе режиссеров и сценаристов. Это — не просто автобиографическая работа о жизни рок-группы из 90-х. В своем проекте создатели соединили несколько измерений: то, в котором существовала группа и то, о чем они писали свои песни. Поэтому биография музыкантов сопровождается сценами из сюжетов их хитов.