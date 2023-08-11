"С большой буквы": сериал о женской дружбе и карьерных трудностях
В 2017-м году вышел драматический сериал о трех подругах, которые на протяжении 5 сезонов строят карьеру в известном гламурном издательстве, переживают личные трудности и влюбляются, в перерывах наслаждаясь жизнью в Нью-Йорке.
Некоторые сравнивают проект с культовым "Сексом в большом городе", другие считают его свежим взглядом на жизнь молодых и успешных девушек в современном мире.
Кому сериал "С большой буквы" придется по душе, и почему стоит обратить на него внимание, – в материале "Рамблера".
Сюжет
Перед зрителями предстают три близкие подруги – Джейн, Кэт и Саттон. Их связывают не только теплые приятельские отношения, но и искренняя любовь к своему делу. Все они работают в женском журнале Scarlet, в который могут попасть только самые амбициозные, талантливые и активные молодые люди. Каждый будний день девушек пропитан общением со знаменитостями, модными показами и соперничеством с другими коллегами.
Однако сериал показывает не верхушку светской жизни, а раскрывает всю подноготную мира моды, в том числе уделяя внимание рядовым трудностям и личной драме. Джейн, например, потеряла маму еще в детстве из-за тяжелой болезни. Впоследствии оказывается, что и сама девушка имеет высокие риски ее развития. Кэт разбирается со своими ценностями и личной жизнью. А Саттон старается изо всех сил сочетать массу рабочих обязанностей и роман с влиятельным начальником.
Актерский состав и режиссеры
Роли подруг исполнили Кэти Стивенс ("Фальсификация", "CSI: Вегас", "Остров фантазий"), Аиша Ди ("Погоня за жизнью", "Сладкие и порочные", "Папочка") и Мэган Фэйхи ("Опасная игра Слоун", "Сплетница", "Хорошая жена", "Белый лотос").
В качестве их начальницы, главного редактора журнала, предстала актриса Мелора Хардин ("Здесь курят", "Папе снова 17", "Друзья", "Офис").
Своим успехом и популярностью сериал обязан режиссерам и продюсерам Виктору Нелли младшему, Джеми Трэвису и Анне Мастро – они работали над такими популярными проектами, как "Бесстыжие", "Сплетница", "Бруклин 9-9" и др.
Отзывы
"С большой буквы" понравится фанатам "Секса в большом городе" и "Дьявол носит Prada". Сериал хвалят за его идею, сюжет и актуальность.
"Эта история про падения и подъемы, про риски и течения. Это не просто мода или журнал. Это повестка современного общества. Это то, что болит или вызывает восхищение", – так звучит одна из рецензий.