Мистические российские сериалы, которые не уступают зарубежным

За последние годы в числе мистических триллеров от отечественных режиссеров появилось много новых впечатляющих проектов.

© Кадр из сериала "Топи"

По качеству сценария и актерской игре эти сериалы едва ли уступают популярным зарубежным картинам.

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Подробнее о мистических российских сериалах, которые непременно стоит увидеть (особенно фанатам жанра) – в материале "Рамблера".

"Топи", 2021

Кадр из сериала «Топи»

В центре сюжета – пять молодых москвичей, которые в попытках сбежать от невыносимых проблем находят пристанище в монастыре. Поначалу герои воспринимают свой побег как приключение, но вскоре с ними начинают происходить загадочные события. Чем дальше, тем персонажи все больше начинают сомневаться в реальности происходящего.

"Водоворот", 2020

Кадр из сериала "Водоворот"

Сериал начинается с того, что в городском коллекторе полиция обнаруживает убитых подростков. Но вот, в чем странность – никто не объявлял о пропаже этих детей. Пытаясь разобраться в случившемся, следователи все глубже погружаются в жестокий водоворот большого города, который уничтожает слабых и никому не нужных людей.

Главную роль в картине исполнил Владимир Вдовиченков.

"Игра на выживание", 2020

Сериал повествует о группе из 16 человек, которые отправляются в тайгу, чтобы принять участие в реалити-шоу. Главный приз –один миллион евро. Вот только заполучить победу сможет лишь самый отважный, ведь героям предстоит остаться без связи, еды, электричества и доступа к цивилизации. Участники готовы к таким жертвам, но происходит непредвиденное: на следующий день после прибытия героев съемочная группа исчезает. И теперь главным призом вместо денег становится жизнь.

"Метод", 2015

Кадр из сериала "Метод"

Родион Меглин (Константин Хабенский) – одаренный следователь, который быстро раскрывает даже самые загадочные дела. Вместе с тем герой славится своим неординарным характером и производит не самое приятное впечатление.

Меглин привык работать один, но однажды к нему на стажировку попадает выпускница юрфака Есеня (Паулина Андреева). Ее мать убили, а отец скрывает детали случившегося, поэтому девушка намерена сама выйти на след убийцы.