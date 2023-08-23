Зарубежные сериалы 2023: какие из них стоят вашего внимания
В этом году на экраны вышло или только планируется достаточное количество достойных сериалов, которые зрители ожидали в течение долгого времени. В этой подборке "Рамблер" собрал для вас лучшие зарубежные сериалы этого года, которые не стоит пропускать.
«Одни из нас», 2023 год
Сериал ставший экранизацией культовой компьютерной игры. На экране не единожды можно увидеть сцены полностью скопированные оттуда.
В сюжете картины массовое заражение людей по всей планете опасным грибом кордицепсом, который приспособился выживать не только в организмах насекомых, но и в человеческих, оказывая непоправимое влияние на сознание и внешний облик своего носителя.
Главный герой сериала строитель Джоэл в первый же день катастрофы попал в самый эпицентр заражения и вот уже более двадцати лет находится в карантинной зоне. Но ему позарез необходимо выбраться оттуда, чтобы найти своего брата. Тут то и начинаются настоящие и крайне опасные приключения.
«Миссис Дэвис», 2023 год
Максимально неординарный подход к жанрам – в это проекте. Сериал остается одним из самых ожидаемых в этом году благодаря своей заявленной оригинальности.
В сюжете история монахини, которая изо всех сил старается бороться с искусственным интеллектом, который уже почти всецело захватил умы людей. Ее способы борьбы и соратники вас удивят. А для победы ей нужно не так уж и много... Всего лишь отыскать святой Грааль.
«Удивительная миссис Мейзел», 2017 – 2023
Этот сериал попал в подборку новых проектов этого года просто потому, что по праву может считаться одним из лучших сериалов за последнее время. В 2023 году на экраны выйдет пятый и заключительный сезон проекта.
Полюбившаяся всему миру главная героиня-стендаперша, проделавшая гигантский и непростой путь от домохозяйки до звезды, смогла показать, как, смеясь, можно остаться собой, не дать себя в обиду и добиться всего, чего пожелаешь, даже если в какой-то момент показалось, что мир рухнул. А счастье женщины, как демонстрирует сериал, может заключаться не только в семье, но и в успешной карьере, которую можно выстроить самостоятельно.