Зарубежные сериалы 2023: какие из них стоят вашего внимания

В этом году на экраны вышло или только планируется достаточное количество достойных сериалов, которые зрители ожидали в течение долгого времени. В этой подборке "Рамблер" собрал для вас лучшие зарубежные сериалы этого года, которые не стоит пропускать.

© Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"

«Одни из нас», 2023 год

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Сериал ставший экранизацией культовой компьютерной игры. На экране не единожды можно увидеть сцены полностью скопированные оттуда.

В сюжете картины массовое заражение людей по всей планете опасным грибом кордицепсом, который приспособился выживать не только в организмах насекомых, но и в человеческих, оказывая непоправимое влияние на сознание и внешний облик своего носителя.

Главный герой сериала строитель Джоэл в первый же день катастрофы попал в самый эпицентр заражения и вот уже более двадцати лет находится в карантинной зоне. Но ему позарез необходимо выбраться оттуда, чтобы найти своего брата. Тут то и начинаются настоящие и крайне опасные приключения.

«Миссис Дэвис», 2023 год

Максимально неординарный подход к жанрам – в это проекте. Сериал остается одним из самых ожидаемых в этом году благодаря своей заявленной оригинальности.

В сюжете история монахини, которая изо всех сил старается бороться с искусственным интеллектом, который уже почти всецело захватил умы людей. Ее способы борьбы и соратники вас удивят. А для победы ей нужно не так уж и много... Всего лишь отыскать святой Грааль.

«Удивительная миссис Мейзел», 2017 – 2023

Этот сериал попал в подборку новых проектов этого года просто потому, что по праву может считаться одним из лучших сериалов за последнее время. В 2023 году на экраны выйдет пятый и заключительный сезон проекта.