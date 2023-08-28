Продолжение культового российского сериала "Папины дочки" можно будет посмотреть с 18 сентября. Премьера первого эпизода состоится на СТС в 19:00 по Москве, сообщает "ТАСС" с ссылкой на пресс-службу телеканала.

В центре сюжета снова будет история многодетного отца-одиночки, но на этот раз им станет Веник. В канун годовщины свадьбы его и четырех дочек бросит Даша Васнецова.

В пресс-службе рассказали, что к проекту присоединится Дарья Мельникова.

Новый сезон будет состоять из 20 эпизодов.