Кино с психологом: что не так с Володей из «Полицейского с Рублевки»
"Полицейский с Рублевки" – сериал, который прошел в эфире с большим успехом. А один из его главных героев – Володя – стал поистине народным любимцем.
В постоянной рубрике "Рамблер" обсуждает с психологом психотипы киногероев и их вероятные психологические травмы. В этот раз разобрали характер персонажа Сергея Бурунова из сериала "Полицейскийс Рублевки".
Трудно оспорить тот факт, что сериал Ильи Куликова «Полицейский с Рублёвки» (2016) стал не только культовым для целого поколения зрителей, но и новым этапом развития полицейской темы в кино. В психологическом анализе героев будем опираться на первые два сезона проекта. Пружиной сценического конфликта является противостояние двух главных героев – Гриши и Володи.Владимир СлабинскийЗаведующий кафедрой «Позитивная динамическая психотерапия» Академии социальных технологий
Гриша Измайлов (Александр Петров) – несомненный лидер и наиболее яркий персонаж. В первом сезоне он – капитан полиции, старший оперуполномоченный ОМВД Барвиха-Северное, самый честный из богатых и самый богатый из честных полицейский.
Безбашенный щеголь в красных кедах и при часах «Rolex». Гриша любит хорошие автомобили черного цвета.
Образ Гриши Измайлова полюбился зрителям во многом из-за своей сказочности. Впрочем, архетип не бывает до конца реалистичным по определению. Несмотря на всю сказочность персонажа, зритель ему верит и его принимает. Это предопределено тем, что зритель подготовлен другими культовыми сериалами.
Нужно напомнить, что интерес к полицейским сериалам в нашей стране был сформирован в 1998 году «Улицами разбитых фонарей» Александра Рогожкина и Владимира Бортко. Сериал по-настоящему взорвал зрительскую аудиторию, его крутили нон-стоп и раскупали на кассетах. Зритель хотел еще и еще раз смотреть как честные полицейские борются с преступностью. Зритель искренне верил в существование умного и удачливого капитана милиции, старшего оперуполномоченного ОУР Петроградского РУВД Андрея Ларина (заслуженный артист России Алексей Нилов).
После любви к Ларину зрителю принять Измайлова было бы крайне сложно, но к счастью, появилась «переходная фигура». Роман Шилов (Александр Устюгов), майор милиции, старший оперуполномоченный ГУВД Санкт-Петербурга, временно исполняющий обязанности начальника «убойного» отдела из сериала «Ментовские войны» (2005) похож на своего предшественника Ларина умом, дерзостью, порядочностью. Однако, есть и одно очень большое отличие. Если Ларин порядочен и оттого беден настолько, что женщины его бросают, то Шилов в деньгах не нуждается и поэтому муки искушения ему неведомы. В этом Шилов и Измайлов похожи. А еще их объединяет то, что своим материальным благополучием они обязаны, прежде всего, родителям. Отсюда любовь к дорогой стильной одежде и дорогим автомобилям. И, конечно же, оба – пижоны! Пистолет «Beretta» Шилова – это эквивалент часов «Rolex» Измайлова.
Напомню, что все трое: Ларин, Шилов и Измайлов – это честные полицейские примерно в одном звании и на одной должности. Таким образом, можно подметить, что за 18 лет, прошедших между выходом сериала «Улицы разбитых фонарей» и дебютом «Полицейского с Рублевки» остался актуальным зрительский запрос на честность, а вот восприятие бедности как обязательной характеристики порядочного полицейского изменилось. Так, если в «Ментовских войнах» с упакованным Шиловым всерьез, местами даже трагедийно, конфликтует нищенски бедный Николай Арнаутов (Народный артист республики Карелия Александр Лисицын), прозванный за принципиальность «Железным Дровосеком», в «Полицейском с Рублевки» конфликт между Измайловым и его непосредственным начальником Владимиром Яковлевым (Сергей Бурунов) нужен как источник юмора и фарса. Вот так за десять лет от трагедии до фарса изменилась эмоциональная составляющая конфликта.Владимир СлабинскийЗаведующий кафедрой «Позитивная динамическая психотерапия» Академии социальных технологий
Зададимся вопросом: «Что не так с Володей?». Почему он выставлен главной жертвой, мягко говоря, спорных шуток Измайлова? Ведь на его месте невозможно представить не только «Железного дровосека», но и интеллигентного Ларина.
Из сериала мы знаем, что Владимир Яковлев – в общем-то, хороший человек. Семьянин. Служака, прошедший карьерный путь – ступенька за ступенькой – до полковника, начальника криминальной полиции Барвихи. Парадоксально, но он настолько нормален и обычен, что был бы абсолютно незаметен и неинтересен, если бы не его персональный Демон – Измайлов.
Ключевым фактором является место действия – Барвиха Северная. Место жизни богатейших и влиятельных людей. Зритель сериала с интересом наблюдает за поведением и чувствами людей, для которых полмиллиона рублей являются неким аналогом "пятихатки" жителей других регионов.
Проблема Володи Яковлева в том, что он в Барвихе работает и невольно оказывается под гнетом чудовищного социального и финансового расслоения нашего общества. Сталкиваясь с жителями «золотой мили», Володя всей кожей ощущает существующую пропасть. Гриша Измайлов – совсем другое дело! Гриша Измайлов в Барвихе живет в родительском доме. Для всех он – свой. Поэтому Измайлову в Барвихе легко и комфортно настолько, что он даже не работает, а скорее играет в полицейского.
Второй сезон обнажает характеры главных героев. Ссылка в ОМВД «Бескудниково» позволяет увидеть развитие персонажей. Дуга персонажа – это изменения в психическом и эмоциональном плане, в поведении, взглядах, убеждениях и социальном положении персонажа, вызванные событиями, происходящими в произведении. Ситуация вынужденного разрыва с привычной элитной средой подсвечивает определенную инфантильность Гриши Измайлова и заставляет его искать помощи у объекта своих насмешек. Володя Яковлев, напротив, оказавшись в гуще простого народа оживает и берет на себя ответственность за своих людей, в том числе и за Демона. Да, да! Володя Яковлев - по-настоящему добрый человек, ему даже в голову не приходит отомстить Грише Измайлову за все его насмешки и злые каверзы. Напротив, полковник Яковлев протягивает руку помощи капитану Измайлову. Едва почувствовав почву под ногами, Измайлов принимается за старое.Владимир СлабинскийЗаведующий кафедрой «Позитивная динамическая психотерапия» Академии социальных технологий
Актерские таланты Александра Петрова и Сергея Бурунова позволяют им достоверно изобразить метаморфозу своих персонажей. Зритель верит актерской игре. Поэтому неслучайно, что при всей любви авторов сериала к богатому полицейскому в определенный момент истории второй (Яковлев) становится первым и по-настоящему любимым народным героем сериала.