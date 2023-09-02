Кино с психологом: что не так с Володей из «Полицейского с Рублевки»

"Полицейский с Рублевки" – сериал, который прошел в эфире с большим успехом. А один из его главных героев – Володя – стал поистине народным любимцем.

© Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"

В постоянной рубрике "Рамблер" обсуждает с психологом психотипы киногероев и их вероятные психологические травмы. В этот раз разобрали характер персонажа Сергея Бурунова из сериала "Полицейскийс Рублевки".

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Трудно оспорить тот факт, что сериал Ильи Куликова «Полицейский с Рублёвки» (2016) стал не только культовым для целого поколения зрителей, но и новым этапом развития полицейской темы в кино. В психологическом анализе героев будем опираться на первые два сезона проекта. Пружиной сценического конфликта является противостояние двух главных героев – Гриши и Володи. Владимир Слабинский Заведующий кафедрой «Позитивная динамическая психотерапия» Академии социальных технологий

Гриша Измайлов (Александр Петров) – несомненный лидер и наиболее яркий персонаж. В первом сезоне он – капитан полиции, старший оперуполномоченный ОМВД Барвиха-Северное, самый честный из богатых и самый богатый из честных полицейский.

Безбашенный щеголь в красных кедах и при часах «Rolex». Гриша любит хорошие автомобили черного цвета.

Образ Гриши Измайлова полюбился зрителям во многом из-за своей сказочности. Впрочем, архетип не бывает до конца реалистичным по определению. Несмотря на всю сказочность персонажа, зритель ему верит и его принимает. Это предопределено тем, что зритель подготовлен другими культовыми сериалами.

Нужно напомнить, что интерес к полицейским сериалам в нашей стране был сформирован в 1998 году «Улицами разбитых фонарей» Александра Рогожкина и Владимира Бортко. Сериал по-настоящему взорвал зрительскую аудиторию, его крутили нон-стоп и раскупали на кассетах. Зритель хотел еще и еще раз смотреть как честные полицейские борются с преступностью. Зритель искренне верил в существование умного и удачливого капитана милиции, старшего оперуполномоченного ОУР Петроградского РУВД Андрея Ларина (заслуженный артист России Алексей Нилов).

После любви к Ларину зрителю принять Измайлова было бы крайне сложно, но к счастью, появилась «переходная фигура». Роман Шилов (Александр Устюгов), майор милиции, старший оперуполномоченный ГУВД Санкт-Петербурга, временно исполняющий обязанности начальника «убойного» отдела из сериала «Ментовские войны» (2005) похож на своего предшественника Ларина умом, дерзостью, порядочностью. Однако, есть и одно очень большое отличие. Если Ларин порядочен и оттого беден настолько, что женщины его бросают, то Шилов в деньгах не нуждается и поэтому муки искушения ему неведомы. В этом Шилов и Измайлов похожи. А еще их объединяет то, что своим материальным благополучием они обязаны, прежде всего, родителям. Отсюда любовь к дорогой стильной одежде и дорогим автомобилям. И, конечно же, оба – пижоны! Пистолет «Beretta» Шилова – это эквивалент часов «Rolex» Измайлова.

Напомню, что все трое: Ларин, Шилов и Измайлов – это честные полицейские примерно в одном звании и на одной должности. Таким образом, можно подметить, что за 18 лет, прошедших между выходом сериала «Улицы разбитых фонарей» и дебютом «Полицейского с Рублевки» остался актуальным зрительский запрос на честность, а вот восприятие бедности как обязательной характеристики порядочного полицейского изменилось. Так, если в «Ментовских войнах» с упакованным Шиловым всерьез, местами даже трагедийно, конфликтует нищенски бедный Николай Арнаутов (Народный артист республики Карелия Александр Лисицын), прозванный за принципиальность «Железным Дровосеком», в «Полицейском с Рублевки» конфликт между Измайловым и его непосредственным начальником Владимиром Яковлевым (Сергей Бурунов) нужен как источник юмора и фарса. Вот так за десять лет от трагедии до фарса изменилась эмоциональная составляющая конфликта. Владимир Слабинский Заведующий кафедрой «Позитивная динамическая психотерапия» Академии социальных технологий

Зададимся вопросом: «Что не так с Володей?». Почему он выставлен главной жертвой, мягко говоря, спорных шуток Измайлова? Ведь на его месте невозможно представить не только «Железного дровосека», но и интеллигентного Ларина.

Из сериала мы знаем, что Владимир Яковлев – в общем-то, хороший человек. Семьянин. Служака, прошедший карьерный путь – ступенька за ступенькой – до полковника, начальника криминальной полиции Барвихи. Парадоксально, но он настолько нормален и обычен, что был бы абсолютно незаметен и неинтересен, если бы не его персональный Демон – Измайлов.

Ключевым фактором является место действия – Барвиха Северная. Место жизни богатейших и влиятельных людей. Зритель сериала с интересом наблюдает за поведением и чувствами людей, для которых полмиллиона рублей являются неким аналогом "пятихатки" жителей других регионов.

Проблема Володи Яковлева в том, что он в Барвихе работает и невольно оказывается под гнетом чудовищного социального и финансового расслоения нашего общества. Сталкиваясь с жителями «золотой мили», Володя всей кожей ощущает существующую пропасть. Гриша Измайлов – совсем другое дело! Гриша Измайлов в Барвихе живет в родительском доме. Для всех он – свой. Поэтому Измайлову в Барвихе легко и комфортно настолько, что он даже не работает, а скорее играет в полицейского.

Второй сезон обнажает характеры главных героев. Ссылка в ОМВД «Бескудниково» позволяет увидеть развитие персонажей. Дуга персонажа – это изменения в психическом и эмоциональном плане, в поведении, взглядах, убеждениях и социальном положении персонажа, вызванные событиями, происходящими в произведении. Ситуация вынужденного разрыва с привычной элитной средой подсвечивает определенную инфантильность Гриши Измайлова и заставляет его искать помощи у объекта своих насмешек. Володя Яковлев, напротив, оказавшись в гуще простого народа оживает и берет на себя ответственность за своих людей, в том числе и за Демона. Да, да! Володя Яковлев - по-настоящему добрый человек, ему даже в голову не приходит отомстить Грише Измайлову за все его насмешки и злые каверзы. Напротив, полковник Яковлев протягивает руку помощи капитану Измайлову. Едва почувствовав почву под ногами, Измайлов принимается за старое. Владимир Слабинский Заведующий кафедрой «Позитивная динамическая психотерапия» Академии социальных технологий