Актер Максим Аверин раскрыл секрет успеха сериала "Склифосовский"
Актер Максим Аверин, сыгравший доктора Брагина в сериале "Склифосовский", рассказал, почему проект оказался таким популярным. Об этом пишет издание "Караван историй".
По словам Аверина, в работе он всегда стремился к "диалогу со зрителем" и самостоятельно добавлял в конце сезонов монологи, читал в сценах стихи, в том числе свои.
Еще одна причина, по которой зрители любят его персонажа, - это его "живучесть". Вместе с режиссером сериала Юлией Красновой они продумывали повороты судьбы героя, его развитие.
Кроме того, Аверин заявил, что он - часть своего персонажа.
"Я не падал с дикой высоты, в шахтах не лазил, но тем не менее, мой герой это переживал, а в нем есть я", - сказал актер.
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