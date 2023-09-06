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В "Москино" заявили, что Китай активно покупает российские фильмы

Заместитель генерального директора компании "Москино" Юлия Брагина заявила, что в Китае активно покупают российскую кинопродукцию. Об этом сообщает РИА Новости.

В "Москино" заявили, что Китай активно покупает российские фильмы
© unsplash.com

По словам Юлии Брагиной, на данный момент российскому кино несложно выйти на китайский рынок, потенциал которого "огромен".

Многие российские фильмы уже либо вышли в Китае, либо находятся в процессе выхода. Особенно популярна в стране российская анимация. Однако новые фильмы также продолжают покупать.

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Заместитель гендиректора "Москино" также отметила, что у Китая и России есть планы по сотрудничеству в киноиндустрии, и сейчас ведется работа по оформлению прокатных удостоверений.

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