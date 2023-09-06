В "Москино" заявили, что Китай активно покупает российские фильмы
Заместитель генерального директора компании "Москино" Юлия Брагина заявила, что в Китае активно покупают российскую кинопродукцию. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Юлии Брагиной, на данный момент российскому кино несложно выйти на китайский рынок, потенциал которого "огромен".
Многие российские фильмы уже либо вышли в Китае, либо находятся в процессе выхода. Особенно популярна в стране российская анимация. Однако новые фильмы также продолжают покупать.
Заместитель гендиректора "Москино" также отметила, что у Китая и России есть планы по сотрудничеству в киноиндустрии, и сейчас ведется работа по оформлению прокатных удостоверений.
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