Стартовали съемки продолжения сериала "Счастливы вместе"
7 сентября официально стартовали съемки продолжения культового российского сериала "Счастливы вместе". Об этом сообщает "ФедералПресс".
Новый проект носит название "Букины". Все главные герои порадуют зрителей своим участием в сериале.
Известно, что в новых сериях супруги Даша и Гена захотят наконец-то насладиться совместной жизнью без детей, которые уже выросли и съехали от родителей. Однако у Светы и Ромы другие планы на этот счет: они не просто нагрянут в родной дом, но и приведут с собой собственные семьи.
Ожидается 10 серий продолжительностью 24 минуты.
Ранее Наталья Бочкарева призналась, что спокойно относится к образу Даши Букиной.
Рамблер: главные новости