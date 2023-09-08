Известно, что в новых сериях супруги Даша и Гена захотят наконец-то насладиться совместной жизнью без детей, которые уже выросли и съехали от родителей. Однако у Светы и Ромы другие планы на этот счет: они не просто нагрянут в родной дом, но и приведут с собой собственные семьи.