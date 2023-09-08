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Стартовали съемки продолжения сериала "Счастливы вместе"

7 сентября официально стартовали съемки продолжения культового российского сериала "Счастливы вместе". Об этом сообщает "ФедералПресс".

Новый проект носит название "Букины". Все главные герои порадуют зрителей своим участием в сериале.

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Известно, что в новых сериях супруги Даша и Гена захотят наконец-то насладиться совместной жизнью без детей, которые уже выросли и съехали от родителей. Однако у Светы и Ромы другие планы на этот счет: они не просто нагрянут в родной дом, но и приведут с собой собственные семьи.

Ожидается 10 серий продолжительностью 24 минуты.

Ранее Наталья Бочкарева призналась, что спокойно относится к образу Даши Букиной.

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