4 сериала для тех, кому понравилась "Большая маленькая ложь"

"Большая маленькая ложь" – сериал про сильных женщин из живописного пригорода, которых в одночасье объединяет общая тайна.

© Кадр из сериала "Наследники"

В 2017 году проект, который помимо прочего впечатлил зрителей звездным составом, получил сотни восторженных отзывов – как от любителей кино, так и от серьезных кинокритиков.

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Если вы относитесь к тем, кого впечатлила "Большая маленькая ложь", присмотритесь к сериалам из нашей подборки. Они наверняка придутся вам по душе.

Подробнее об этих сериалах читайте в материале "Рамблера".

"Наследники", 2018

Драма от HBO, удостоившаяся пяти "Золотых глобусов", повествует историю Логана Роя – влиятельного пожилого бизнесмена и многодетного отца. Рой осознает, что не будет жить вечно, а потому решается назначить наследника своей компании. Но в планы героя вмешивается внезапная болезнь. Пока Логан пытается поправить здоровье, его наследники приступают к ожесточенной борьбе за власть и нешуточную сумму.

"Джессика Джонс", 2015

Кадр из сериала "Джессика Джонс"

В прошлом Джессика Джонс была супергероем, но ей пришлось отойти от дел и вернуться к более "нормальной" жизни. Джонс планирует восстановить свою личную жизнь и вновь стать частным детективом. Вот только героиня намерена расследовать не классические кейсы, а дела людей со сверхспособностями, которыми кишит Нью-Йорк.

"Отчаянные домохозяйки", 2004

В центре сюжета – четыре подруги-домохозяйки, которые живут в благоустроенном пригороде. Несмотря на внешнее благополучие, за фасадами аккуратных домов скрываются интриги, тайны и даже убийства.

Сериал начинается с того, что одна из подруг главных героинь сводит счеты с жизнью. Девушки недоумевают: что могло подтолкнуть их приятельницу на этот отчаянный шаг? Но вскоре героини начинают выяснять, что жизнь их подруги была отнюдь не такой безупречной, какой казалась на первый взгляд.

"Убивая Еву", 2018