Сериал "Наследники" стал лидером по числу номинаций на премию "Эмми"
Сериал HBO "Наследники", выходящий с 2018 года, стал лидером по числу номинаций на телевизионную премию "Эмми". Об этом пишет издание CNN.
"Наследники" получили 27 номинаций. Проект поборется за звание лучшего драматического сериала.
Чуть меньше номинаций у сериала "Последние из нас" - 24. "Белый лотос" выдвинут на премию "Эмми" в 23 номинациях, "Тед Лассо" - в 21.
Как пишут СМИ, на победу претендует большое количество мрачных сериалов, например, "Грызня", "Монстр: История Джеффри Дамера", "Шершни".
В этом году церемония вручения премии "Эмми" состоится 18 сентября.
Ранее стало известно, что Нолана расстроила дата выхода фильмов "Оппенгеймер" и "Барби".
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