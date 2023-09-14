4 лучших австралийских сериала для тех, кто устал от Голливуда

Немногие знают об этом, но австралийские многосерийные фильмы ничем не уступают по качеству даже самым популярным голливудским проектам.

© Кадр из сериала "Без гражданства"

Если вам давно наскучили сериалы, которые у всех на слуху, и хочется чего-то нетривиального, присмотритесь к сериалам из Австралии.

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Подробнее о тех проектах, которые точно заслуживают внимания зрителей, читайте в материале "Рамблера".

"Бангкок Хилтон", 1989

Кадр из сериала "Бангкок Хилтон"

Пребывая в отчаянии после смерти матери Катрин отправляется на поиски отца, которого никогда не видела. Судьба заносит героиню в Англию, Индию и Таиланд, но ей так и не удается отыскать родственника. Однако она встречает миловидного фотографа Арчи, который вскоре жестоко ее подставляет: Катрин оказывается в самой страшной тюрьме Бангкока.

"Сбой", 2015

Кадр из сериала "Сбой"

Действите драматического триллера разворачивается в небольшой городке Юрана. Как-то раз во время ночного дежурства старший констебль Джеймс Хейс получает вызов – на кладбище орудуют вандалы. Хейс выезжает на место преступления и невольно становится свидетелем воскрешения шести человек. Среди оживших мертвецов оказывается и бывшая жена героя, умершая два года назад.

"Таинственный путь", 2018

Кадр из сериала "Таинственный путь"

Триллер повествует историю полицейских из австралийской глубинки Джея Свона и Эммы Джеймс. У героев появляется новое задание – расследовать загадочное исчезновение фермера. От мужчины остался только брошенный посреди пустыни автомобиль. И без того запутанное дело усложняется, когда становится известно, что вместе с фермером пропал и его попутчик.

Детективы начинают расследовать дело, но в процессе работы сталкиваются с еще большим числом загадок.

"Без гражданства", 2020

Кадр из сериала "Без гражданства"

Это история о нескольких незнакомцах, которые встречаются в австралийском лагере беженцев. У каждого героя своя судьба и каждый оказался в лагере по своим причинам. Кэм Сэмфорд устраивается в лагерь охранником, чтобы хоть как-то обеспечить семью, афганец Амир сбежал в Австралию от войны и пытается здесь воссоединиться с близкими, Софи Вернер – бывшая стюардесса, которая очутилась в центре мигрантов, выдав себя за немку, а чиновница Клэр Ковиц приезжает в лагерь, чтобы ликвидировать медиаскандал.