4 лучших австралийских сериала для тех, кто устал от Голливуда
Немногие знают об этом, но австралийские многосерийные фильмы ничем не уступают по качеству даже самым популярным голливудским проектам.
Если вам давно наскучили сериалы, которые у всех на слуху, и хочется чего-то нетривиального, присмотритесь к сериалам из Австралии.
Подробнее о тех проектах, которые точно заслуживают внимания зрителей, читайте в материале "Рамблера".
"Бангкок Хилтон", 1989
Пребывая в отчаянии после смерти матери Катрин отправляется на поиски отца, которого никогда не видела. Судьба заносит героиню в Англию, Индию и Таиланд, но ей так и не удается отыскать родственника. Однако она встречает миловидного фотографа Арчи, который вскоре жестоко ее подставляет: Катрин оказывается в самой страшной тюрьме Бангкока.
"Сбой", 2015
Действите драматического триллера разворачивается в небольшой городке Юрана. Как-то раз во время ночного дежурства старший констебль Джеймс Хейс получает вызов – на кладбище орудуют вандалы. Хейс выезжает на место преступления и невольно становится свидетелем воскрешения шести человек. Среди оживших мертвецов оказывается и бывшая жена героя, умершая два года назад.
"Таинственный путь", 2018
Триллер повествует историю полицейских из австралийской глубинки Джея Свона и Эммы Джеймс. У героев появляется новое задание – расследовать загадочное исчезновение фермера. От мужчины остался только брошенный посреди пустыни автомобиль. И без того запутанное дело усложняется, когда становится известно, что вместе с фермером пропал и его попутчик.
Детективы начинают расследовать дело, но в процессе работы сталкиваются с еще большим числом загадок.
"Без гражданства", 2020
Это история о нескольких незнакомцах, которые встречаются в австралийском лагере беженцев. У каждого героя своя судьба и каждый оказался в лагере по своим причинам. Кэм Сэмфорд устраивается в лагерь охранником, чтобы хоть как-то обеспечить семью, афганец Амир сбежал в Австралию от войны и пытается здесь воссоединиться с близкими, Софи Вернер – бывшая стюардесса, которая очутилась в центре мигрантов, выдав себя за немку, а чиновница Клэр Ковиц приезжает в лагерь, чтобы ликвидировать медиаскандал.
Кроме этого места у героев нет ничего общего, но их судьбы начинают переплетаться.