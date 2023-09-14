Сериал "Контакт" закроют после второго сезона
Последняя серия "Контакта" выйдет 5 октября. После этого сериал закроют, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier.
Продюсер шоу о взаимоотношениях отцов и детей Максим Паршин объяснил решение не продолжать проект тем, что они уже сказали все, что могли, на эту тему. По его словам, все персонажи прошли путь "до развилки", где надо сделать свой выбор, и скоро случится развязка сериала.
При этом изначально "Контакт" не планировали делать многосезонным. Сценарий подразумевал закрытый финал.
Главную роль в сериале сыграл Павел Майков. Вместе с ним в проекте снялись Ирина Паутова, Равшана Куркова, Вильма Кутавичюте, Алексей Лукин, Сергей Гилев, Алексей Агранович, Карина Александрова и Юрий Кузнецов.
Режиссером картины выступил Нурбек Эген.
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