Сериал "Контакт" закроют после второго сезона

Продюсер шоу о взаимоотношениях отцов и детей Максим Паршин объяснил решение не продолжать проект тем, что они уже сказали все, что могли, на эту тему. По его словам, все персонажи прошли путь "до развилки", где надо сделать свой выбор, и скоро случится развязка сериала.