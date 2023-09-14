"Барби" начали показывать с официальной русской озвучкой

Фильм "Барби" 14 сентября вышел в прокат в российских кинотеатрах. Картину начали показывать с официальными голосами сыгравших в ней актеров. Об этом сообщила студия перевода, озвучки и дубляжа Red Head Sound.

Марго Робби в фильме озвучила Татьяна Шитовая, а Райана Гослинга — Михаил Тихонов — официальные голоса голливудских звезд в России.

Известно, что "Барби" покажут в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Твери, Уфе, Челябинске, Якутске, Ярославле и других. Список городов будет дополняться.

Мировая премьера картины состоялась 21 июля.