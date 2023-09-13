Известный актер Александр Олешко в беседе с aif.ru рассказал, как проходят съемки «Папины дочки. Новые» и как сложились его отношения с девочками-актрисами.

По словам Александра Олешко, юные актрисы к нему относятся с уважением, а вот над его персонажем хохочут. Актер отметил, что это говорит о том, что девочки знают, каким был оригинальный проект.

«Они другие, они из нового времени. Поэтому мы друг к другу пока только присматриваемся», — подчеркнул Александр Олешко.