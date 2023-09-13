Актер Александр Олешко рассказал о съемках новых "Папиных дочек"
Известный актер Александр Олешко в беседе с aif.ru рассказал, как проходят съемки «Папины дочки. Новые» и как сложились его отношения с девочками-актрисами.
По словам Александра Олешко, юные актрисы к нему относятся с уважением, а вот над его персонажем хохочут. Актер отметил, что это говорит о том, что девочки знают, каким был оригинальный проект.
«Они другие, они из нового времени. Поэтому мы друг к другу пока только присматриваемся», — подчеркнул Александр Олешко.
Нампомним, что Олешко играет роль олигарха Василия Федотова по прозвищу Аллигатор, а Вита Корниенко, Ева Смирнова и Полина Айнутдинова - дочерей Веника (Филиппа Бледного).
Александр Олешко считает, что детей сложившимися личностями, поэтому он не сюсюкает с детьми и не заискивает перед ними, а старается разговаривать как со взрослыми.
Ранее была объявлена дата премьеры новых "Папиных дочек".