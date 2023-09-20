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"Сто раз пожалела". Дарья Мороз рассказала о съемках сериала "Секс. До и после"

Актриса и режиссер Дарья Мороз рассказала, как к нее получалось совмещать актерскую и режиссерскую работу в сериале "Секс. До и после". Интервью с артисткой публикует РИА Новости.

"Сто раз пожалела". Дарья Мороз рассказала о съемках своего сериала
© Кадр из сериала "Секс. До и после"

Сериал "Секс. До и после" для Дарьи Мороз стал режиссерским дебютом. Своей игрой в сериале Дарья осталась не слишком довольна.

«Я сто раз пожалела, что согласилась играть у себя же в картине. Это были самые сложные моменты съемочного периода, который в целом для меня был совершенно волшебным. И не могу сказать, что режиссер Мороз довольна результатом работы артистки Мороз», — поделилась артистка.

Также Дарья сообщила, что во время работы над сериалом советовалась со своим отцом, режиссером Юрием Морозом.

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