"Сто раз пожалела". Дарья Мороз рассказала о съемках своего сериала

"Сто раз пожалела". Дарья Мороз рассказала о съемках сериала "Секс. До и после"
Актриса и режиссер Дарья Мороз рассказала, как к нее получалось совмещать актерскую и режиссерскую работу в сериале "Секс. До и после". Интервью с артисткой публикует РИА Новости.
Сериал "Секс. До и после" для Дарьи Мороз стал режиссерским дебютом. Своей игрой в сериале Дарья осталась не слишком довольна.
«Я сто раз пожалела, что согласилась играть у себя же в картине. Это были самые сложные моменты съемочного периода, который в целом для меня был совершенно волшебным. И не могу сказать, что режиссер Мороз довольна результатом работы артистки Мороз», — поделилась артистка.
Также Дарья сообщила, что во время работы над сериалом советовалась со своим отцом, режиссером Юрием Морозом.
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