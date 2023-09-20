"Сто раз пожалела". Дарья Мороз рассказала о съемках своего сериала

«Я сто раз пожалела, что согласилась играть у себя же в картине. Это были самые сложные моменты съемочного периода, который в целом для меня был совершенно волшебным. И не могу сказать, что режиссер Мороз довольна результатом работы артистки Мороз», — поделилась артистка.