"Грешница": психологический триллер, снятый по мировому бестселлеру

В 2017 году вышла первая серия психологического многосерийного триллера под названием "Грешница", который почти сразу же покорил зрителей и кинокритиков.

© Кадр из сериала "Грешница"

Почему стоит обратить внимание на этот сериал и чем он заслужил положительные отклики – в материале "Рамблера".

Видео дня

Сюжет 1-ого сезона

Кадр из сериала "Грешница"

Главная героиня Кора Таннетти отправляется с семьей на пляж, чтобы провести солнечный день в приятной компании близких людей. Во время абсолютно обычной и не предвещающей ничего жуткого беседы девушку внезапно охватывает приступ ярости: она набрасывается на сидящего поблизости мужчину и наносит ему несколько смертельных ударов ножом.

После трагического инцидента, как положено, начинается следствие. К счастью для главной героини ответственным по делу назначен детектив Гарри Эмброуз, который стремится не поскорее его закрыть, а выяснить истинные причины произошедшего, о которых не догадывается сама Кора. Что сподвигло ее напасть на незнакомого, на первый взгляд, мужчину? Какие тайны скрываются в ее памяти и как до них добраться?

Создатели и актеры

Кадр из сериала "Грешница"

Рецензии и награды

Первый сезон был номинирован на премию "Золотой глобус" как "Лучший мини-сериал или телефильм". Джессика Бил могла получить его и "Эмми" за лучшую женскую роль, но победа досталась другим номинантам.

Пользователи и кинокритики хвалят сериал за талантливую игру актеров, напряженную атмосферу и неожиданные сюжетные повороты, которые не оставляют иного выбора, кроме как после просмотра одной серии сразу же взяться за следующую. Создатели ловко вовлекают зрителя в хронологию событий и делают все для того, чтобы интерес к происходящему не ослабевал, а, напротив, нарастал.