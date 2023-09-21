"Грешница": психологический триллер, снятый по мировому бестселлеру
В 2017 году вышла первая серия психологического многосерийного триллера под названием "Грешница", который почти сразу же покорил зрителей и кинокритиков.
Почему стоит обратить внимание на этот сериал и чем он заслужил положительные отклики – в материале "Рамблера".
Сюжет 1-ого сезона
Главная героиня Кора Таннетти отправляется с семьей на пляж, чтобы провести солнечный день в приятной компании близких людей. Во время абсолютно обычной и не предвещающей ничего жуткого беседы девушку внезапно охватывает приступ ярости: она набрасывается на сидящего поблизости мужчину и наносит ему несколько смертельных ударов ножом.
После трагического инцидента, как положено, начинается следствие. К счастью для главной героини ответственным по делу назначен детектив Гарри Эмброуз, который стремится не поскорее его закрыть, а выяснить истинные причины произошедшего, о которых не догадывается сама Кора. Что сподвигло ее напасть на незнакомого, на первый взгляд, мужчину? Какие тайны скрываются в ее памяти и как до них добраться?
Создатели и актеры
Главную роль в сериале исполнила известная американская актриса Джессика Бил, которая одновременно выступила продюсером киноленты. Ее экранным мужем стал Кристофер Эбботт ("Человек на Луне", "Уловка-22", "Переполненная комната"), а в детектива перевоплотился Билл Пуллман ("Темные воды", "День независимости", "Пока ты спал").
Рецензии и награды
Первый сезон был номинирован на премию "Золотой глобус" как "Лучший мини-сериал или телефильм". Джессика Бил могла получить его и "Эмми" за лучшую женскую роль, но победа досталась другим номинантам.
Пользователи и кинокритики хвалят сериал за талантливую игру актеров, напряженную атмосферу и неожиданные сюжетные повороты, которые не оставляют иного выбора, кроме как после просмотра одной серии сразу же взяться за следующую. Создатели ловко вовлекают зрителя в хронологию событий и делают все для того, чтобы интерес к происходящему не ослабевал, а, напротив, нарастал.
Драматический телесериал основан на одноименном романе Петры Хаммесфар, который стал мировым бестселлером. Примечательно, что поначалу планировалось ограничиться съемками одного сезона, однако из-за впечатляющих рейтингов телеканал USA Network заказал 2-й сезон.