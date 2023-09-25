Легендарный ситком "Офис" перезапустят

Культовый ситком "Офис", премьера которого состоялась в 2005 году, получит перезапуск. Об этом сообщает Puck News.

© Кадр из сериала "Офис"

Руководителем проекта вновь станет шоураннер Грег Дэниэлс, который занимался производством оригинального сериала. Он принес известность таким актерам, как Стив Карелл, Рэйн Уилсон, Джон Красински, Дженна Фишер и другие.

Популярный ситком будут перезапускать не в первый раз. Ранее ремейки уже сняли Германия, Франция и Финляндия. Производство новой версии "Офиса" начнется в июне в Австралии. Постановкой займутся Amazon Prime и BBC Studios.