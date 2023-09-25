$96.04-0.03102.25-0.11

Популярный ситком "Офис" перезапустят

Культовый ситком "Офис", премьера которого состоялась в 2005 году, получит перезапуск. Об этом сообщает Puck News.

Легендарный ситком "Офис" перезапустят
© Кадр из сериала "Офис"

Руководителем проекта вновь станет шоураннер Грег Дэниэлс, который занимался производством оригинального сериала. Он принес известность таким актерам, как Стив Карелл, Рэйн Уилсон, Джон Красински, Дженна Фишер и другие.

Современные ремейки, которые не уступают оригиналу

Популярный ситком будут перезапускать не в первый раз. Ранее ремейки уже сняли Германия, Франция и Финляндия. Производство новой версии "Офиса" начнется в июне в Австралии. Постановкой займутся Amazon Prime и BBC Studios.

Ранее "Рамблер" рассказывал о западных ремейках восточных фильмов.

Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости