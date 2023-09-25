Легендарный ситком "Офис" перезапустят

Популярный ситком "Офис" перезапустят
Культовый ситком "Офис", премьера которого состоялась в 2005 году, получит перезапуск. Об этом сообщает Puck News.
Руководителем проекта вновь станет шоураннер Грег Дэниэлс, который занимался производством оригинального сериала. Он принес известность таким актерам, как Стив Карелл, Рэйн Уилсон, Джон Красински, Дженна Фишер и другие.
Популярный ситком будут перезапускать не в первый раз. Ранее ремейки уже сняли Германия, Франция и Финляндия. Производство новой версии "Офиса" начнется в июне в Австралии. Постановкой займутся Amazon Prime и BBC Studios.
Ранее "Рамблер" рассказывал о западных ремейках восточных фильмов.
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