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Создатели "Очень странных дел" вернулись к работе над сериалом

Создатели сериала "Очень странные дела" заявили о возвращении к работе над пятым сезоном шоу. Об этом написали сценаристы братья Даффер в Twitter.

Создатели "Очень странных дел" вернулись к работе над сериалом
© Кадр из сериала "Очень странные дела"

Работа над продолжением сериала возобновилась после окончания забастовки Гильдии сценаристов США. Изначально премьера была запланирована на 2024 год, однако съемки финального сезона остановились.

По словам сценаристов, к привычному актерскому составу присоединится также звезда "Терминатора" Линда Хэмилтон, известная по роли Сары Коннор.

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Кроме того, братья Дафферы рассказали, что в пятом сезоне "Очень странных дел" будут развиты идеи, которые не попали во второй сезон.

Ранее мы рассказывали, что сценаристы США объявили о завершении забастовки.

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