Создатели "Очень странных дел" вернулись к работе над сериалом
Создатели сериала "Очень странные дела" заявили о возвращении к работе над пятым сезоном шоу. Об этом написали сценаристы братья Даффер в Twitter.
Работа над продолжением сериала возобновилась после окончания забастовки Гильдии сценаристов США. Изначально премьера была запланирована на 2024 год, однако съемки финального сезона остановились.
По словам сценаристов, к привычному актерскому составу присоединится также звезда "Терминатора" Линда Хэмилтон, известная по роли Сары Коннор.
Кроме того, братья Дафферы рассказали, что в пятом сезоне "Очень странных дел" будут развиты идеи, которые не попали во второй сезон.
Ранее мы рассказывали, что сценаристы США объявили о завершении забастовки.
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