Лучшие сериалы про сумасшедших и талантливых медиков

2 октября отмечается Международный день медика, однако медицинская тема интересна не только самим врачам, но и многим другим.

© Кадр из сериала "Доктор Хаус"

Особенно интересно бывает смотреть качественные сериалы про больницы, медиков, интернов и ординаторов, поэтому "Рамблер" расскажет о самых выдающихся ТВ-шоу с такой тематикой.

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Доктор Хаус

Уже ставший культовым британский сериал «Доктор Хаус» рассказывает об эксцентричном гениальном докторе «Хаусе», который спасает пациентов своими профессиональными талантами, но "убивает" всех своими необычными манерами и черным юмором.

Сарказм является основной частью шоу наряду со многими медицинскими загадками. Некоторым врачам сериал может не понравиться, но он особенно хорош для студентов-медиков.

Медицинские кейсы тщательно разработаны командой специалистов и консультантов, но что делает их поистине уникальными, так это объем исследований, необходимых для разработки этих кейсов.

Анатомия страсти

В популярном сериале "Анатомия страсти" рассказывается о группе ординаторов-хирургов, которые развивают свою практическую жизнь с помощью драматической темы.

Это длинный сериал, полный неожиданных поворотов, историй и персонажей. Здесь также показывают экстренные ситуации, с которыми команде приходится справляться.

Новый Амстердам

Кадр из сериала "Новый Амстердам"

«Новый Амстердам» показывает харизматичного доктора Макса Гудвина (Райан Эгголд ), который занимает пост директора старейшей государственной больницы США «Новый Амстердам». Врачи и сотрудники не уверены в целесообразности его планов — директор хочет устранить бюрократическую волокиту, чтобы обеспечить первоклассную помощь.