Лучшие сериалы про сумасшедших и талантливых медиков
2 октября отмечается Международный день медика, однако медицинская тема интересна не только самим врачам, но и многим другим.
Особенно интересно бывает смотреть качественные сериалы про больницы, медиков, интернов и ординаторов, поэтому "Рамблер" расскажет о самых выдающихся ТВ-шоу с такой тематикой.
Доктор Хаус
Уже ставший культовым британский сериал «Доктор Хаус» рассказывает об эксцентричном гениальном докторе «Хаусе», который спасает пациентов своими профессиональными талантами, но "убивает" всех своими необычными манерами и черным юмором.
Сарказм является основной частью шоу наряду со многими медицинскими загадками. Некоторым врачам сериал может не понравиться, но он особенно хорош для студентов-медиков.
Медицинские кейсы тщательно разработаны командой специалистов и консультантов, но что делает их поистине уникальными, так это объем исследований, необходимых для разработки этих кейсов.
Анатомия страсти
В популярном сериале "Анатомия страсти" рассказывается о группе ординаторов-хирургов, которые развивают свою практическую жизнь с помощью драматической темы.
Это длинный сериал, полный неожиданных поворотов, историй и персонажей. Здесь также показывают экстренные ситуации, с которыми команде приходится справляться.
Новый Амстердам
«Новый Амстердам» показывает харизматичного доктора Макса Гудвина (Райан Эгголд ), который занимает пост директора старейшей государственной больницы США «Новый Амстердам». Врачи и сотрудники не уверены в целесообразности его планов — директор хочет устранить бюрократическую волокиту, чтобы обеспечить первоклассную помощь.
Что делает «Новый Амстердам» исключительным медицинским сериалом, так это стремление создателей подсветить реальные проблемы здравоохранения. Персонажи сериала изображены блестяще, а шоу в целом, несмотря на сложные темы и острые вопросы, поддерживает общее жизнелюбивое настроение.