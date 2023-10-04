2 млн долларов на костюмы и декорации: факты о съемках «Великолепного века»

"Великолепный век" – турецкий сериал, прогремевший на весь мир. Можно сказать, что именно эта работа вывела всю турецкую киноиндустрию на новый уровень. Сериалы, производства этой страны обожают зрительницы самых разных государств.

© Кадр из сериала "Великолепный век"

"Великолепный век" рассказывает историю Османского государства времен правления Султана Сулеймана Великолепного. Этот исторический сериал захватил зрителей не только сюжетом, но и своей красотой – костюмами, декорациями, музыкой. О любви Хюррем и Султана сложено множество легенд.

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Сериал допускает неточности в исторических событиях и художественные вольности, однако в целом хорошо знакомит с эпохой.

В этом материале "Рамблер" расскажет несколько интересных фактов о съемках этой популярной эпопеи.