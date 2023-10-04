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2 млн долларов на костюмы и декорации: факты о съемках «Великолепного века»

"Великолепный век" – турецкий сериал, прогремевший на весь мир. Можно сказать, что именно эта работа вывела всю турецкую киноиндустрию на новый уровень. Сериалы, производства этой страны обожают зрительницы самых разных государств.

2 млн долларов на костюмы и декорации: факты о съемках «Великолепного века»
© Кадр из сериала "Великолепный век"

"Великолепный век" рассказывает историю Османского государства времен правления Султана Сулеймана Великолепного. Этот исторический сериал захватил зрителей не только сюжетом, но и своей красотой – костюмами, декорациями, музыкой. О любви Хюррем и Султана сложено множество легенд.

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Сериал допускает неточности в исторических событиях и художественные вольности, однако в целом хорошо знакомит с эпохой.

Мистика на площадке: жуткие истории со съемок «Великолепного века»

В этом материале "Рамблер" расскажет несколько интересных фактов о съемках этой популярной эпопеи.

  • Начнем с того, что бюджет сериала, как и можно было предположить, – грандиозный. Особенно, по меркам Турции. Он составил около двух миллионов долларов. Эта сумма ушла не на оплату гонораров актерам, а на декорации и костюмы, которые в сериале великое множество.
  • Костюмы, в которых снимались главные герои и бесчисленные рабыни и другие персонажи картины, выставляли в отдельном комплексе, чтобы любой желающий мог их увидеть. Для того, чтобы уместить все наряды, понадобился выставочный зал площадью 4 тысячи квадратных метров.
  • Известно, что только для главных героев сериала было отшито более 200 уникальных костюмов.
  • Некоторые из кафтанов Султана Сулеймана Великолепного обошлись авторам сериала в 20 тысяч долларов. А его головные уборы действительно были украшены драгоценными камнями.
  • Съемки проходили в Стамбуле 6 дней в неделю, а каждая рабочая смена съемочной группы составляла, как правило, почти 16 часов. Так было необходимо для того, чтобы успеть осуществить все задуманное и сделать это качественно, – не зря же проект достиг такого успеха.
  • Для съемок "Великолепного века" команда, работающая над сериалом, отстроила целую улицу павильонов. Авторы долго время детально изучали убранства покоев султанского дворца Топкапы, чтобы воссоздать интерьеры с особой точностью и максимально близко передать атмосферу времен Османской эпохи.
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