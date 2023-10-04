2 млн долларов на костюмы и декорации: факты о съемках «Великолепного века»
"Великолепный век" – турецкий сериал, прогремевший на весь мир. Можно сказать, что именно эта работа вывела всю турецкую киноиндустрию на новый уровень. Сериалы, производства этой страны обожают зрительницы самых разных государств.
"Великолепный век" рассказывает историю Османского государства времен правления Султана Сулеймана Великолепного. Этот исторический сериал захватил зрителей не только сюжетом, но и своей красотой – костюмами, декорациями, музыкой. О любви Хюррем и Султана сложено множество легенд.
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Сериал допускает неточности в исторических событиях и художественные вольности, однако в целом хорошо знакомит с эпохой.
В этом материале "Рамблер" расскажет несколько интересных фактов о съемках этой популярной эпопеи.
- Начнем с того, что бюджет сериала, как и можно было предположить, – грандиозный. Особенно, по меркам Турции. Он составил около двух миллионов долларов. Эта сумма ушла не на оплату гонораров актерам, а на декорации и костюмы, которые в сериале великое множество.
- Костюмы, в которых снимались главные герои и бесчисленные рабыни и другие персонажи картины, выставляли в отдельном комплексе, чтобы любой желающий мог их увидеть. Для того, чтобы уместить все наряды, понадобился выставочный зал площадью 4 тысячи квадратных метров.
- Известно, что только для главных героев сериала было отшито более 200 уникальных костюмов.
- Некоторые из кафтанов Султана Сулеймана Великолепного обошлись авторам сериала в 20 тысяч долларов. А его головные уборы действительно были украшены драгоценными камнями.
- Съемки проходили в Стамбуле 6 дней в неделю, а каждая рабочая смена съемочной группы составляла, как правило, почти 16 часов. Так было необходимо для того, чтобы успеть осуществить все задуманное и сделать это качественно, – не зря же проект достиг такого успеха.
- Для съемок "Великолепного века" команда, работающая над сериалом, отстроила целую улицу павильонов. Авторы долго время детально изучали убранства покоев султанского дворца Топкапы, чтобы воссоздать интерьеры с особой точностью и максимально близко передать атмосферу времен Османской эпохи.
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