«Спас» анонсировал реалити-шоу о жизни в монастыре

Телеканал "Спас" запустит новое реалити-шоу о жизни в монастыре.

Его участникам предстоит месяц прожить в качестве послушников в монастыре Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер.

В анонсе программы говорится:

«Одна из красивейших обителей России на озере Селигер. Проживи месяц в Ниловой пустыни, выполняя послушания, и найди ответы на вопросы, которые давно беспокоят».

Съемки проекта начнутся в ноябре. До тех пор любой желающий может отправить заявку с рассказом о себе и стать участником реалити.