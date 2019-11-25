Крутой объяснил провал на «Детском евровидении»

Продюсер Игорь Крутой высказался о провале своих подопечных Тани Меженцевой и Денберела Ооржака, занявших на "Детском Евровидении" лишь 13 место.

"Таня и Денберел достойно выступили. С учетом политики вообще было сложно предвидеть, какое место, кто займет. Но все страны молодцы", — объяснил Крутой.

Так, на "Детском Евровидении" победу снова одержала Польша, которую представляла Вика Габор. Второе место досталось Ержан Максиму из Казахстана, а третье — Мелани Гарсиа из Испании.

Крутой также высказал надежду, что это было искреннее зрительское голосование, а не соревнование политических пристрастий. Продюсер отметил, что гордится ребятами.

Кроме того, оказалось, что во время выступления у Денберела отказали ушные мониторы, но мальчик не растерялся и, сняв наушники, продолжил петь.