Крутой объяснил провал на «Детском евровидении» 

Продюсер Игорь Крутой высказался о провале своих подопечных Тани Меженцевой и Денберела Ооржака, занявших на "Детском Евровидении" лишь 13 место.
"Таня и Денберел достойно выступили. С учетом политики вообще было сложно предвидеть, какое место, кто займет. Но все страны молодцы", — объяснил Крутой.
Так, на "Детском Евровидении" победу снова одержала Польша, которую представляла Вика Габор. Второе место досталось Ержан Максиму из Казахстана, а третье — Мелани Гарсиа из Испании.
Крутой также высказал надежду, что это было искреннее зрительское голосование, а не соревнование политических пристрастий. Продюсер отметил, что гордится ребятами.
Кроме того, оказалось, что во время выступления у Денберела отказали ушные мониторы, но мальчик не растерялся и, сняв наушники, продолжил петь.
"Когда жюри объявило имена победителей, ребята заметно огорчились, но быстро справились со своими эмоциями", — добавили в Академии.
Ранее"Рамблер" сообщал о том, что "взрослое" Евровидение в этот раз планирует покорить скандальная телеведущая и певица Ольга Бузова.