Телеведущий Тони Докупила заснул прямо во время утреннего шоу "This morning". Издание Daily Mail сообщает, что на уставшего ведущего обратили внимание пользователи Twitter. Они просили дать ему немного кофе, а также отметили, что понимают его настрой, ведь иногда новости такие скучные, что заснуть немудрено.

На самом деле такой конфуз произошел совершенно случайно: Докупил объявил, что шоу прерывается на рекламу, после чего пошла заставка. После окончания рекламного блока камера вновь показала телеведущего крупным планом, но тот уже спал. В итоге Докупил провел в кадре с опущенной головой и закрытыми глазами несколько секунд.