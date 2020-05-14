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Телеведущий заснул во время прямого эфира утреннего шоу 

Стелла Шмель 55 минут назад
Телеведущий Тони Докупила заснул прямо во время утреннего шоу "This morning". Издание Daily Mail сообщает, что на уставшего ведущего обратили внимание пользователи Twitter. Они просили дать ему немного кофе, а также отметили, что понимают его настрой, ведь иногда новости такие скучные, что заснуть немудрено.
На самом деле такой конфуз произошел совершенно случайно: Докупил объявил, что шоу прерывается на рекламу, после чего пошла заставка. После окончания рекламного блока камера вновь показала телеведущего крупным планом, но тот уже спал. В итоге Докупил провел в кадре с опущенной головой и закрытыми глазами несколько секунд.
Ранее "Рамблер" писал, что были названы самые раздражающие нереалистичные клише в кино.
ТВ , Видео
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