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Дибров заявил о желании стать ведущим «Модного приговора» 

Стелла Шмель 3 часа назад
Дибров заявил, что хочет вести «Модный приговор»
Фото: globallookpress.com
Дмитрий Дибров высказал готовность занять место телеведущего программы "Модный приговор". Дело в том, что в настоящий момент постоянным ведущим является историк моды Александр Васильев, но не так давно ему пришлось сделать перерыв в работе. Он перенес коронавирусную инфекцию и был на госпитализации в Коммунарке.
В беседе с изданием Teleprogramma.pro Дибров отметил, что ему понравилось общаться с людьми, которые приходят на съемки. Напомним, журналист уже заменял Васильева и вел несколько выпусков "Модного приговора", пока историк моды болел, съемки с его участием прошли в конце апреля.
"Если вдруг коллеги решат, что та краска, которую я привнес в программу, уместна, я с удовольствием продолжу эту работу",
— заявил он.
Ранее "Рамблер" писал, что телеведущий заснул во время прямого эфира утреннего шоу.
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