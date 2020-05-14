Дибров заявил, что хочет вести «Модный приговор»

Дмитрий Дибров высказал готовность занять место телеведущего программы "Модный приговор". Дело в том, что в настоящий момент постоянным ведущим является историк моды Александр Васильев , но не так давно ему пришлось сделать перерыв в работе. Он перенес коронавирусную инфекцию и был на госпитализации в Коммунарке.

В беседе с изданием Teleprogramma.pro Дибров отметил, что ему понравилось общаться с людьми, которые приходят на съемки. Напомним, журналист уже заменял Васильева и вел несколько выпусков "Модного приговора", пока историк моды болел, съемки с его участием прошли в конце апреля.

"Если вдруг коллеги решат, что та краска, которую я привнес в программу, уместна, я с удовольствием продолжу эту работу",

— заявил он.