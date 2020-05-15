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Раскрыта схема мошенничества на «Кто хочет стать миллионером?» 

Мира Маркина 31 минуту назад
Раскрыт обман на «Кто хочет стать миллионером?»
Фото: ITV / Kieron McCarron / Shutterstock / REX
Житель Великобритании Марк Лаббетт, неоднократно участвовавший в телевикторинах, раскрыл схему мошенничества на шоу "Кто хочет стать миллионером?" на канале ITV. По мнению Лаббетта, некоторые игроки получали помощь от друзей, находившихся в зрительном зале.
Британец заявил, что знает людей, которые жульничали крайне искусно. По словам мужчины, у хитрых участников в сообщниках были такие же мастера викторин. Они намеренно занимали места за спиной ведущего так, чтобы участнику было хорошо их видно. Затем они давали сообщнику подсказки с помощью кивков и подмигиваний.
Однако Лаббетт не стал говорить, кто именно пользовался таким методом, и сколько денег удалось выиграть мошенникам.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что герой "Кто хочет стать миллионером?" дал правильный ответ и не стал миллионером.
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