Названа величайшая песня «Евровидения» 

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Среди зрителей провели опрос, чтобы определить самую великую песню в истории музыкального конкурса "Евровидение". Об этом сообщает BBC News.

Так, величайшей песней назвали композицию Waterloo группы ABBA. Она победила с данной песней на "Евровидении", которое проводили в Великобритании в 1974 году.

Waterloo возглавила чарты многих стран и стала первым шагом на пути к всемирной известности группы. В мире было продано более шести миллионов ее копий.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса конкурс "Евровидение" отменили. По словам организаторов, он пройдет в 2021 году в Роттердаме.