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Названа величайшая песня «Евровидения» 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названа величайшая песня «Евровидения»
Фото: depositphotos.com
Среди зрителей провели опрос, чтобы определить самую великую песню в истории музыкального конкурса "Евровидение". Об этом сообщает BBC News.
Так, величайшей песней назвали композицию Waterloo группы ABBA. Она победила с данной песней на "Евровидении", которое проводили в Великобритании в 1974 году.
Waterloo возглавила чарты многих стран и стала первым шагом на пути к всемирной известности группы. В мире было продано более шести миллионов ее копий.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса конкурс "Евровидение" отменили. По словам организаторов, он пройдет в 2021 году в Роттердаме.
Ранее "Рамблер" сообщал, что участники "Евровидения" вместе споют в прямом эфире.
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