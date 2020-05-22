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Главный редактор "МК" заявил, что передача Никиты Михалкова "Бесогон-ТВ" распространяет фейки о коронавирусе. В одном из выпусков программы говорилось о чипировании населения под видом вакцины от COVID-19.

На видео, опубликованном в Сети, выделена цитата журналиста.

«Я сам не смотрел эту передачу и вообще не смотрю такие передачи, я считаю их достаточно одиозными и глупыми. Это на быдляк рассчитанные передачи, поэтому мне это абсолютно неинтересно», — заявил Павел Гусев.

Михалков зачитал эту цитату, а потом обматерил журналиста.