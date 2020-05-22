Режиссер Никита Михалков резко отреагировал на высказывания журналиста Павла Гусева. Видеоролик с его реакцией появился в Сети.
Главный редактор "МК" заявил, что передача Никиты Михалкова "Бесогон-ТВ" распространяет фейки о коронавирусе. В одном из выпусков программы говорилось о чипировании населения под видом вакцины от COVID-19.
На видео, опубликованном в Сети, выделена цитата журналиста.
«Я сам не смотрел эту передачу и вообще не смотрю такие передачи, я считаю их достаточно одиозными и глупыми. Это на быдляк рассчитанные передачи, поэтому мне это абсолютно неинтересно», — заявил Павел Гусев.
Михалков зачитал эту цитату, а потом обматерил журналиста.
«Паш, ты о***л что ли? Ты с ума сошел? Ты вот так всерьез, будучи известным человеком, можешь назвать более семи миллионов человек "быдляком" только за то, что они смотрят программы?», — добавил режиссер.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыты первые подробности нового шоу Гузеевой.