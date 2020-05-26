Телеведущую пристыдили за «голое» фото

Телеведущая Айша Карри не подозревала, чем обернется публикация фотографии в довольно скромном купальнике на своей странице в Instagram. Подписчики вместо того, чтобы восхититься ее фигурой (а она действительно хороша), уличили девушку в лицемерии.

@ayeshacurry

Внимательные поклонники вспомнили пост, который был создан пять лет назад. Тогда телеведущая написала в своем Twitter-аккаунте, что носить минимум одежды не в ее стиле, она предпочитает прикрывать тело для человека, который имеет значение в ее жизни.

Подписчики пришли к выводу, что сейчас Карри делает многие вещи, которые когда-то сама порицала. Тем не менее у девушки нашлись и защитники, они напомнили, что не стоит ворошить прошлое пятилетней давности.