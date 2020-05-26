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Телеведущую пристыдили за невинное фото 

Екатерина Ёлкина 10 часов назад
Телеведущую пристыдили за «голое» фото
Фото: @ayeshacurry
Телеведущая Айша Карри не подозревала, чем обернется публикация фотографии в довольно скромном купальнике на своей странице в Instagram. Подписчики вместо того, чтобы восхититься ее фигурой (а она действительно хороша), уличили девушку в лицемерии.
@ayeshacurry
Внимательные поклонники вспомнили пост, который был создан пять лет назад. Тогда телеведущая написала в своем Twitter-аккаунте, что носить минимум одежды не в ее стиле, она предпочитает прикрывать тело для человека, который имеет значение в ее жизни.
Подписчики пришли к выводу, что сейчас Карри делает многие вещи, которые когда-то сама порицала. Тем не менее у девушки нашлись и защитники, они напомнили, что не стоит ворошить прошлое пятилетней давности.
Ранее "Рамблер" писал о том, что телеведущую пристыдили за слишком глубокое декольте в эфире семейного шоу.
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