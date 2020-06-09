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Голый телеведущий случайно попал на видео 

Рамблер 8 часов назад
Голый телеведущий случайно попал на видео
Фото: @chrisccuomo
Известный телеведущий американского канала CNN Крис Куомо случайно был пойман в самый неподходящий момент. Об этом сообщает издание The New York Post.
Жена Криса Куомо — Кристина — занималась йогой и одновременно записывала видео. В кадре неожиданно появился сам ведущий в обнаженном виде. Запись была оперативно удалена отовсюду, но предприимчивые пользователи успели сделать скриншот.
@AndreaDan
Представители телеканала и сами участники этой забавной истории — Крис Куомо и его жена — отказались от каких-либо комментариев и не ответили журналистам, правда ли эти кадры принадлежат им.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Юлия Михалкова объяснила, почему ушла из "Уральских пельменей".
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ТВ , Юлия Михалкова , CNN
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