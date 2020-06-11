В свой блог Рудковская выложила видео со своим сыном, а в подписи к нему сообщила, что Гном Гномыч оттачивает актерское мастерство для проб в киножурнале.

"Репетируем. Завтра едем на пробы к Борису Грачевскому. Саню пригласили сниматься в «Ералаше»! Будем надеяться, что у него получится, а актерский опыт пригодится в новой соревновательной программе", — написала звезда.

Поклонники знаменитой семьи оставили восторженные комментарии под постом. Они пожелали Саши удачи и заявили, что не сомневаются в его актерском мастерстве.