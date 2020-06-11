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Сына Плющенко и Рудковской пригласили в «Ералаш» 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, более известный как Гном Гномыч, может сняться в "Ералаше". Об этом продюсер сообщила в своем Instagram.
В свой блог Рудковская выложила видео со своим сыном, а в подписи к нему сообщила, что Гном Гномыч оттачивает актерское мастерство для проб в киножурнале.
"Репетируем. Завтра едем на пробы к Борису Грачевскому. Саню пригласили сниматься в «Ералаше»! Будем надеяться, что у него получится, а актерский опыт пригодится в новой соревновательной программе", — написала звезда.
Поклонники знаменитой семьи оставили восторженные комментарии под постом. Они пожелали Саши удачи и заявили, что не сомневаются в его актерском мастерстве.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Иван Ургант высмеял актера Алексея Панина за его выходку.
ТВ , Видео , Иван Ургант , Алексей Панин , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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