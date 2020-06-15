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Объявлены даты проведения «Евровидения-2021» 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Объявлены даты проведения «Евровидения-2021»
Фото: depositphotos.com
Стало известно, когда состоится международный песенный конкурс "Евровидение-2021". Даты опубликовали на официальном сайте.
Два полуфинала организаторы конкурса запланировали на 18 и 20 мая. Финал "Евровидения" состоится 22 мая 2021 года.
Песенный конкурс организуют в Роттердаме в концертном зале Ahoy. Там должно было состояться "Евровидение-2020". Однако из-за пандемии коронавируса его отменили. Вместо этого зрителям показали концерт Shine a Light, на котором продемонстрировали отрывки из роликов конкурсантов и клипы известных исполнителей.
Напомним, что организаторами конкурса являются Европейский вещательный союз (EBU) и вещатели NPO, NOS и AVROTROS.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа величайшая песня за всю историю "Евровидения".
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