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«Уральские пельмени» готовят новый иск против Нетиевского 

Мира Маркина 4 часа назад
«Пельмени» готовят новый иск против Нетиевского
Фото: Кадр из шоу "Уральские пельмени"
Верховный суд РФ запретил еще одной организации, имеющей прямое отношение к бывшему "пельменю" Сергею Нетиевскому, использовать произведения творческого коллектива "Уральские пельмени".
В беседе с изданием "СтарХит" директор "Уральских пельменей" Евгений Орлов, заявил, что сейчас участники группы намерены подать еще один иск в адрес Нетиевского:
«У нас будет новый виток. Подаем еще ряд исков. Выяснились очередные нарушения. У него два юридических лица и собственное ИП. Пока все юридические лица проиграли все, что можно»,
— объяснил Орлов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что директор "Уральских пельменей" назвал условия мирного договора.
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ТВ , Евгений Орлов , StarHit
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