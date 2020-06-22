«Пельмени» готовят новый иск против Нетиевского

Верховный суд РФ запретил еще одной организации, имеющей прямое отношение к бывшему "пельменю" Сергею Нетиевскому, использовать произведения творческого коллектива "Уральские пельмени".
В беседе с изданием "СтарХит" директор "Уральских пельменей" Евгений Орлов, заявил, что сейчас участники группы намерены подать еще один иск в адрес Нетиевского:
«У нас будет новый виток. Подаем еще ряд исков. Выяснились очередные нарушения. У него два юридических лица и собственное ИП. Пока все юридические лица проиграли все, что можно»,
— объяснил Орлов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что директор "Уральских пельменей" назвал условия мирного договора.