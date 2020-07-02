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Журналистку ограбили прямо во время репортажа 

Елена Красовская 6 часов назад
На видео попал странный инцидент в Бразилии. Там прямо во время репортажа журналистка лишилась двух мобильных телефонов. Девушка вела репортаж в прямом эфире от моста Бандейрас в Сан-Паулу. На город обрушились наводнения, и она рассказывала о последствиях бедствия. За съёмочной группой издалека наблюдал злоумышленник. Во время монолога корреспондентки он подошёл к ней и отобрал гаджеты на глазах наблюдателей. Сейчас преступник объявлен в розыск.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Ургант прошелся по Собчак в своем шоу.
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