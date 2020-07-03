Шоумен Сергей Нетиевский заявил, что мог остаться в шоу «Уральские пельмени» в 2015 году. Об этом он рассказал в интервью в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro:

«Я ушел из шоу как актер и продюсер в 2015 году, хотя были варианты остаться, но мы не договорились по условиям дальнейшего сотрудничества. До сих пор являюсь соучредителем компании на 10% и владею совместно с остальными участниками товарными знаками «Уральские пельмени».

Возвращаться не собирался, потому что коллеги во главе с Орловым повели себя неадекватно. Когда я в 2015 году я оставил шоу, была надежда на цивилизованный развод. У коллектива остался раскрученный бренд, созданное телевизионное шоу и большие перспективы, но дальше начался беспредел».

Как рассказал Нетиевский, директор проекта Евгений Орлов с 2016 года начал «дербанить» архивы программ и выводить финансы со счетов продакшн-компании.

«Он делал это через сговор с третьими лицами — суд в 2017 году дал этому оценку. Это — факты. Все остальное — субъективное, непонятно на чем основанное мнение Орлова. Можно, конечно, бесконечно разбрасываться статьями в СМИ, но скажу, что каждый живет по совести. В остальном разберутся суды. Моя совесть чиста»,

При этом Нетиевский добавил, что директор просто затаил на него обиду:

«Если вдаваться в детали «художеств» Орлова в СМИ, то, как говорил классик, «Зри в корень!» Всегда должен быть мотив в действиях. Мотив Орлова в том, что он мой бывший сотрудник, которому летом 2015 года заслуженно не выплатили бонусы. Он начал мстить. Поссорил коллектив с продакшн-компанией, сказав, что продюсеры слишком много получают.

А он на связи со всеми контрагентами и сможет производить дешевле, авторам и актерам обещал платить больше! Орлов инициировал под это создание новой компании ООО «Уральские пельмени продакшн», и вывел туда деньги и права на архивы программ. Скрыл документацию, после был в одностороннем порядке уволен за нанесение ущерба компании по статье».

Шоумен считает, что сейчас Орлов, защищается от преследования, прикрываясь именем коллектива.