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«Начался беспредел»: Нетиевский об уходе из «Уральских пельменей» 

Диана Товсепова 3 часа назад
Шоумен Сергей Нетиевский заявил, что мог остаться в шоу «Уральские пельмени» в 2015 году. Об этом он рассказал в интервью в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro:
«Я ушел из шоу как актер и продюсер в 2015 году, хотя были варианты остаться, но мы не договорились по условиям дальнейшего сотрудничества. До сих пор являюсь соучредителем компании на 10% и владею совместно с остальными участниками товарными знаками «Уральские пельмени».
Возвращаться не собирался, потому что коллеги во главе с Орловым повели себя неадекватно. Когда я в 2015 году я оставил шоу, была надежда на цивилизованный развод. У коллектива остался раскрученный бренд, созданное телевизионное шоу и большие перспективы, но дальше начался беспредел».
Как рассказал Нетиевский, директор проекта Евгений Орлов с 2016 года начал «дербанить» архивы программ и выводить финансы со счетов продакшн-компании.
«Он делал это через сговор с третьими лицами — суд в 2017 году дал этому оценку. Это — факты. Все остальное — субъективное, непонятно на чем основанное мнение Орлова. Можно, конечно, бесконечно разбрасываться статьями в СМИ, но скажу, что каждый живет по совести. В остальном разберутся суды. Моя совесть чиста»,
При этом Нетиевский добавил, что директор просто затаил на него обиду:
«Если вдаваться в детали «художеств» Орлова в СМИ, то, как говорил классик, «Зри в корень!» Всегда должен быть мотив в действиях. Мотив Орлова в том, что он мой бывший сотрудник, которому летом 2015 года заслуженно не выплатили бонусы. Он начал мстить. Поссорил коллектив с продакшн-компанией, сказав, что продюсеры слишком много получают.
А он на связи со всеми контрагентами и сможет производить дешевле, авторам и актерам обещал платить больше! Орлов инициировал под это создание новой компании ООО «Уральские пельмени продакшн», и вывел туда деньги и права на архивы программ. Скрыл документацию, после был в одностороннем порядке уволен за нанесение ущерба компании по статье».
Шоумен считает, что сейчас Орлов, защищается от преследования, прикрываясь именем коллектива.
«Компания ООО «Идея Фикс медиа» требует через суд вернуть займы 68 миллионов рублей. Я же отпустил шоу, у меня другая жизнь, но требую законные гонорары за повторы старых программ в сборниках. Вот такие мотивы», — заявил Нетиевский.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие условия для мировой назвал директор шоу.
Комментарии
ТВ , Видео , Евгений Орлов , Сергей Нетиевский
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