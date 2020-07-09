Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Лоза назвал КВН-щиков позором учебного заведения 

Стелла Шмель 11 часов назад
Лоза назвал КВН-щиков позором учебного заведения
Фото: globallookpress.com
Юрий Лоза высказался о студентах, играющих в КВН. По его мнению, это студенты-недоучки, которые вместо того, чтобы обучаться по выбранной специальности, тратят время на занятия "полной ерундой". В итоге из вуза выходят неквалифицированными. Такую точку зрения Лоза высказал в ходе интервью "Вечерней Москве".
"Это недоученные инженеры, и бог весть кто еще недоученный, и эти люди могли бы строить мосты и делать массу иных полезных вещей, а они что? Ходят толпой с канала на канал, как-то шутят и занимаются полной ерундой",
— заключил он и добавил, что обычно университеты не гордятся студентами-недоучками и являются позором для любого учреждения, а портреты КВН-щиков, наоборот, висят на доске почета. Но тогда, по мнению Лозы, им нужно пойти и выучиться на юмористов, в противном случае сцену заполоняют непрофессионалы.
Ранее "Рамблер" писал, что россиянам предложили стать академиками "Оскара".
Видео дня. Российская актриса, ради любви бросившая Голливуд
ТВ , Юрий Лоза , Вечерняя Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актриса, чей род бежал из СССР, стала мировой звездой
Актриса, чей род бежал из СССР, стала мировой звездой
Как выглядели актрисы «Уральских пельменей» до славы
Как выглядели актрисы «Уральских пельменей» до славы
Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых
Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Актеры, застрявшие в одном образе
15:30
Актеры, застрявшие в одном образе
Актеры
Фильмы, грубо растоптавшие ожидания фанатов
12:50
Фильмы, грубо растоптавшие ожидания фанатов
Фильмы
Артисты, кусавшие локти после отказа от ролей
16:35
Артисты, кусавшие локти после отказа от ролей
Актеры
Мультфильмы, которые нельзя смотреть с детьми
11:35
Мультфильмы, которые нельзя смотреть с детьми
Фильмы
Чем обернулся роман с женой заммминистра для Назарова
26:19
Чем обернулся роман с женой заммминистра для Назарова
Актеры
Как стал директором театра сын Аркадия Райкина
02:17
Как стал директором театра сын Аркадия Райкина
Актеры
Как Алексей Петренко решился сыграть Распутина
26:23
Как Алексей Петренко решился сыграть Распутина
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение