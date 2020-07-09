Лоза назвал КВН-щиков позором учебного заведения 

Юрий Лоза высказался о студентах, играющих в КВН. По его мнению, это студенты-недоучки, которые вместо того, чтобы обучаться по выбранной специальности, тратят время на занятия "полной ерундой". В итоге из вуза выходят неквалифицированными. Такую точку зрения Лоза высказал в ходе интервью "Вечерней Москве".

"Это недоученные инженеры, и бог весть кто еще недоученный, и эти люди могли бы строить мосты и делать массу иных полезных вещей, а они что? Ходят толпой с канала на канал, как-то шутят и занимаются полной ерундой",

— заключил он и добавил, что обычно университеты не гордятся студентами-недоучками и являются позором для любого учреждения, а портреты КВН-щиков, наоборот, висят на доске почета. Но тогда, по мнению Лозы, им нужно пойти и выучиться на юмористов, в противном случае сцену заполоняют непрофессионалы.