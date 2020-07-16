Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

У журналистки вылетел зуб во время выпуска новостей 

Елена Красовская 10 часов назад
В Сеть попали кадры трагикомического инцидента, героиней которого стала украинская телеведущая Маричка Падалко. Девушка зачитывала новости в прямом эфире, но внезапно у неё выпал передний зуб. Журналистка подхватила зуб рукой и продолжила работать. Позднее она объяснила, что проходит лечение у стоматолога. Врач поставил временный зуб и запретил есть твёрдую пищу, но ведущая отнеслась к этому запрету легкомысленно, что и привело к публичному ЧП.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что выяснилось, сколько семья Захарова получает за участие в шоу.
ТВ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы нулевых, о которых мы уже давно не слышали
Актрисы нулевых, о которых мы уже давно не слышали
Как актер из «Брата» стал президентом
Как актер из «Брата» стал президентом
Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых
Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Кто сыграл мать рецидивиста в «Калине красной»
03:12
Кто сыграл мать рецидивиста в «Калине красной»
Актеры Фильмы
«Папины дочки» закрутили скандальные романы
08:06
«Папины дочки» закрутили скандальные романы
Актеры Сериалы
Кто выполнял мототрюки в «Укротительнице тигров»
26:26
Кто выполнял мототрюки в «Укротительнице тигров»
Фильмы Актеры
Красавчик-актер из «Клона» сильно сдал
03:45
Красавчик-актер из «Клона» сильно сдал
Актеры
У журналистки вылетел зуб во время выпуска новостей
00:24
У журналистки вылетел зуб во время выпуска новостей
ТВ
Откуда взялась идея «Служебного романа»
24:54
Откуда взялась идея «Служебного романа»
Фильмы
Что стало с актерами, которых прославила «Бригада»
23:10
Что стало с актерами, которых прославила «Бригада»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение