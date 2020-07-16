У журналистки вылетел зуб во время выпуска новостей 

В Сеть попали кадры трагикомического инцидента, героиней которого стала украинская телеведущая Маричка Падалко. Девушка зачитывала новости в прямом эфире, но внезапно у неё выпал передний зуб. Журналистка подхватила зуб рукой и продолжила работать. Позднее она объяснила, что проходит лечение у стоматолога. Врач поставил временный зуб и запретил есть твёрдую пищу, но ведущая отнеслась к этому запрету легкомысленно, что и привело к публичному ЧП.